Exclusief voor abonnees Zo werd ‘Eveline’ ontmaskerd: “Ik kick op mooie mannen” ‘Schrik van bekend Vlaanderen’ gevat dankzij hightech speurwerk Bjorn Maeckelbergh Jeffrey Dujardin

07 oktober 2020

19u38 20 Hij wilde naar eigen zeggen geen Bekende Vlamingen chanteren. Het was hem ook nooit om geld te doen. “Het ging mij enkel om de seksuele opwinding. Ik kick op mooie mannen.” Dat verklaarde de opgepakte man die zich wekenlang vanachter zijn computer uitgaf voor stoeipoes Eveline. De man bleef lang onder de radar maar is nu ontmaskerd door de Computer Crime Unit van de federale politie. “De onderzoekers weten naar welke digitale sporen ze moeten zoeken.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Ik ben een gigantisch kalf geweest.” Dat zei Peter Van de Veire midden vorige maand in zijn ochtendshow op radiozender MNM als eerste reactie op zijn gelekte naaktfoto’s. Hij had zich thuis voor zijn computer laten filmen in expliciete poses. Op vraag van een zekere Eveline. Plots waren zijn naaktbeelden overal. Van de Veire was niet het enige slachtoffer. Ook VTM- en Qmusic-gezicht Sean Dhondt en zanger Stan Van Samang moesten thuis uitleggen dat ze zich letterlijk de kleren van het lijf hadden laten vragen door Eveline. De eerste contacten gebeurden via Instagram, waar inloggen kan via een Facebookaccount of een (vals) e-mailadres. De pikantere gesprekken werden gevoerd via de chatapp Kik, waar een vals e-mailaccount volstaat voor registratie.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen