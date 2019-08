Zo vind je de goedkoopste vliegtickets TDM LDW

01 augustus 2019

21u49 1 Vliegtickets zijn vaak een grote hap uit je reisbudget, maar ze hoeven niet altijd duur te zijn. Als je online constant prijzen vergelijkt, kan je wel eens een slag slaan. Sommigen maken daar een sport van, Christophe Godin bijvoorbeeld.

Christoph Godin ging al heen een terug naar Australië voor 371 euro, naar New York voor maar 78 euro en naar Slovenië voor 36 euro. Via prijsvergelijkers als Skyscanner of Momondo heeft Christoph al duizenden euro’s uitgespaard. Maar hoe geraak je zo goedkoop aan een ticket?

Wie op zoek is naar een goedkoop vliegticket kan best drie keer per dag, een maand lang de prijzen checken en vergelijken. Let ook op fouten van vliegmaatschappijen. Zo vergeten ze soms de brandstoftoeslag, daardoor kan een ticket plots spotgoedkoop worden. “Maak altijd gebruik van een prijsvergelijker”, legt Godin uit. “Maak gebruik van alternatieve luchthavens net over de grens zoals Eindhoven, Rijsel, Maastricht of Keulen. En als laatste tip: kies je bestemming naargelang de prijs en niet op basis van wat je op dat moment in je gedachten hebt.”

Reiswebsite

Christoph Godin heeft nu van z’n hobby zijn beroep gemaakt. Samen met zijn broer richtte hij de reiswebsite TravelUnlimited op. “Wij hebben een computerprogramma dat elke dag online de goedkoopste vliegtickets controleert en vervolgens kijken wij in onze database met prijzen wat er vandaag goedkoop staat”, vertelt hij. De beste prijzen deelt hij dan op de website. Via de inkomsten van advertenties houdt Christoph er naar eigen zeggen genoeg van over om van te leven en af en toe op reis te gaan.