Zo vieren koning Filip en minister Geens 140ste verjaardag van Grote Synagoge HR

26 november 2018

20u50

Bron: Belga 0 Koning Filip en minister Koen Geens (CD&V) hebben vanavond in de Grote Synagoge van Brussel de 140ste verjaardag van de Grote Synagoge gevierd. Ook Israëlisch ambassadeur Simona Frankel was aanwezig, net als burgemeester Philippe Close (PS), opperrabbijn Albert Guigui en vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen.

Philippe Markiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB), sprak in zijn speech over het belang van de Europese Unie voor de geloofsovertuigingen en voor het behoud van het respect voor tradities. "Het westen van Europa leeft nu al ongeveer 75 jaar in vrede. Een belangrijk historisch feit dat we moeten onderstrepen. Het is zeker dat de Europese Unie op dit niveau een grote rol heeft gespeeld", stelt Markiewicz.



"Rekening gehouden met de evolutie van de Europese maatschappij, moet de Europese Unie nu meer dan ooit, met overtuiging, de waarden van de democratie beschermen. Zeker bij de jongeren. Op dat vlak speelt de opvoeding een bepalende rol", aldus de voorzitter van het CICB.

De koning benadrukt met zijn aanwezigheid nogmaals de aandacht voor ontmoetingen en dialoog tussen de verschillende erediensten en gemeenschappen. Eerder organiseerde koning Filip op het paleis zelf al een ronde tafel om alle vertegenwoordigers van de erkende erediensten in België samen te brengen.

