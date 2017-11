Zo verscheepten drugsdealers voor 75 miljoen euro cocaïne van Brazilië naar ons land Proces gestart over grootste drugsvangst ooit in Limburg Birger Vandael HR

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jimmy De Schrijver In Hasselt is de rechtszaak gestart over de grootste drugsvangst ooit voor de Limburgse federale gerechtelijke politie. Het ging in totaal om 2.428 kilo coke, met een straatwaarde van minstens 75 miljoen euro. De drugs zat op ingenieuze wijze verstopt.

In 2016 werd tijdens het paasweekend maar liefst 1.500 kilo cocaïne in beslag genomen. Op 30 april volgde nog eens 928 kilo. De cocaïne zat verborgen in drie grote blokken marmer. Iedere blok had een gewicht van 14 à 16 ton. In elk van deze blokken troffen de speurders een partij cocaïne van 500 kilogram aan. Per vrachtschip werden ze vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen verzonden.

Parket Limburg Het was een hele karwei om de hele boel open te maken en de drugs te vinden.

De huiszoekingen vonden plaats in bedrijfsgebouwen in Heist-op-den-Berg, Lommel en Overpelt. Vier Limburgers uit Dilsen-Stokkem, Lanaken en Maasmechelen werden gearresteerd. De blokken werden opengesneden. Aan de binnenkant werd de drugs aangebracht en vastgeplakt. Daarna werden de blokken minutieus weer dichtgemaakt. Volgens personen die de marmeren blokken zagen, was het een hele karwei om de hele boel open te maken en de drugs te vinden.

De beklaagden werkten in een marmerbedrijf in Dilsen. "Wij wisten niet dat er drugs in die blokken zat", klinkt het nu.

Blockbuster 2

Na de inbeslagnames zochten de Limburgse diensten toenadering tot de Braziliaanse autoriteiten, om zicht te krijgen op de leveranciers. De Braziliaanse federale politie startte bijgevolg een zelfstandig onderzoek, wat nog eens resulteerde in veertien huiszoekingen en zes aanhoudingen. Tijdens operatie 'Blockbuster 2' werden huizen, appartementen, luxewagens en dure racepaarden in beslag genomen. De Braziliaanse politie ontmantelde in een loods vier marmeren blokken met cocaïne die klaarstonden voor export. Er was een treffende gelijkenis met de blokken die in België werden in beslag genomen.

Parket Limburg De totale straatwaarde van de drugs bedraagt minstens 75 miljoen euro.

Behandeling in mei

Enkele raadslieden toonden zich bijzonder ontevreden over een pv dat na het afsluiten van het dossier werd toegevoegd. "Mijn cliënt wordt hier naar voor geschoven als leider van de bende, maar we moeten via de media vernemen dat er Braziliaanse opdrachtgevers opgerold werden", klonk het. "Onze opvatting is dat er ginds misbruik werd gemaakt van onze cliënten. Voor de beklaagde en zijn boekhouder is dit een zaak van alles of niets. Ofwel komen ze vrij, ofwel zijn ze schuldig." Vandaag was er een inleidende agendezitting. De behandeling van de zaak volgt op 4 en 11 mei.

