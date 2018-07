Zo veel verdient Verhofstadt aan "extra's"

10 juli 2018

Bron: belga

Guy Verhofstadt, de liberale fractieleider in het Europese parlement, is een van de drie Europarlementsleden die de meeste nevenactiviteiten aangeven, schrijft Le Soir, op basis van een studie van Transparency International EU. Verhofstadt ontving in de voorbije legislatuur tussen 920.000 en 1,42 miljoen euro bovenop zijn bruto-inkomen van 13.000 euro per maand in het Europees parlement.