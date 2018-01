Zo veel kostte een huis of appartement vorig jaar TT/HR

18 januari 2018

14u39

Bron: Belga 1 Vorig jaar is een recordaantal vastgoedtransacties afgesloten in België. Dat blijkt uit de Notarisbarometer, die gebaseerd is op de ondertekende compromissen. De prijzen van zowel de woonhuizen als de appartementen stegen vorig jaar met 2,5 procent. De notarissen verwachten nu een periode van prijsstabilisatie, zegt woordvoerder Bart van Opstal.

Het jaar 2016 was al een recordjaar voor Belgisch vastgoed, maar in 2017 waren er nog 0,8 procent meer transacties. De drukste maanden waren volgens de notarissen maart, oktober en november.

Huis: 240.451 euro

De gemiddelde prijs van een woonhuis bedroeg 240.451 euro, terwijl een appartement gemiddeld voor 215.440 euro van eigenaar wisselde.

In Vlaanderen steeg de prijs van een huis met 2,6 procent tot gemiddeld 266.928 euro, in Wallonië met 2,7 procent tot 183.445 euro. In Brussel was er een daling van -2,5 procent naar 429.689.

Een appartement werd wel in alle regio's duurder; +2,3 procent in Vlaanderen (220.268 euro), +3,2 procent in Brussel (234.736 euro) en +3,4 procent in Wallonië (172.367 euro).

Optimisme

Dat Belgisch vastgoed het zo goed deed, heeft volgens woordvoerder Van Opstal te maken met het groeiend optimisme bij de Belgen. Het aantal jobs zit in de lift, er zijn meer startende ondernemers en bestaande bedrijven investeren volop. Of 2018 opnieuw een recordjaar wordt, hangt af van verschillende factoren. "Als de intrest laag blijft en het aantal jobs blijft stijgen, zal dat de markt ondersteunen. Vraag is ook of beleggers even actief zullen blijven. Dat hangt af van de alternatieven, bijvoorbeeld de rente op spaarboekjes."

Wat de prijzen betreft, valt het de notarissen op dat er geen verschil meer is in de prijsevolutie van huizen en appartementen. "Bovendien kennen Vlaanderen en Wallonië gelijkaardige prijsstijgingen. Ze worden als één markt gezien", zegt Van Opstal. "Met een inflatie van 2,1 procent is een prijsstijging van 2,5 procent klein. We gaan dus eerder naar een periode van prijsstabilisatie."

"Huis werd op tien jaar 23 procent duurder, maar wonen is nu goedkoper

Een gemiddeld huis in Vlaanderen werd volgens vastgoedspeler ERA Belgium de afgelopen tien jaar trouwens 23,1 procent duurder. Toch meent het bedrijf dat wonen in die periode net goedkoper is geworden.

De vastgoedspeler ontwikkelde met de KU Leuven de 'ERA-KU Leuven Vastgoedindex'. Die bekijkt de woningprijzen doorheen de tijd, maar de prijsinvloed van woonkarakteristieken kunnen worden weggecijferd. Zo kan men de prijsevolutie dan ook corrigeren om geen 'appelen met citroenen' te vergelijken.

Uit de data van ERA blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs voor huizen vorig jaar met 4,9 procent is gestegen tegenover 2016 naar 260.267 euro, een ander cijfer dan dat van de Notarisbarometer. Gecorrigeerd gaat het om 2,94 procent. "In vergelijking met 2008 is het een prijsstijging van 23,1 procent. Maar, wanneer rekening gehouden wordt met alle variabelen, dan zijn de huizenprijzen de afgelopen tien jaar met slechts 15,7 procent gestegen" zegt CEO Iain Cook.

Inflatie

"Houden we bovendien rekening met de inflatie, dan zijn de werkelijke prijzen zelfs 3,4 procent goedkoper dan tien jaar geleden", vult vastgoedeconoom Sven Damen (KU Leuven) aan.

Bestaande appartementen stegen het afgelopen jaar volgens ERA met slechts 0,2 procent, naar gemiddeld 181.871 euro. Met de correctie gaat het om 1,3 procent. Volgens ERA ondervinden de appartementen concurrentie met nieuwbouw, die aan strengere wettelijke eisen voldoen.