Zo veel GAS-boetes dat steden het niet meer aankunnen KVDS

27 november 2018

08u52

Bron: Belga, Radio 1 1 Steden schrijven zodanig veel GAS-boetes uit dat ze de administratie niet altijd meer zelf aankunnen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Leuven kiest nu voor een externe firma, andere gemeenten laten het werk automatiseren en werven personeel aan.

3.000 bijkomende GAS-boetes per week. Het is dat cijfer dat de stad Leuven - als het straks een nieuwe fase van het circulatieplan uitrolt - verplicht om hulp te zoeken. De stad plaatst een reeks nieuwe camera's in de binnenstad, die bestuurders zullen flitsen wanneer ze een bewonerszone inrijden.

Plooimachine

“We gaan niet zelf de duizenden boetes afdrukken en een plooimachine aanschaffen om ze in enveloppes te stoppen en te versturen. Er zijn een heleboel firma’s op de markt die dat al doen voor andere diensten en bedrijven en daar willen we ook een beroep opdoen”, aldus burgemeester Louis Tobback (s.pa) tijdens De Ochtend op Radio 1.





De stortvloed aan boetes overspoelt wel meer steden en gemeenten. "Toen wij in 2014 begonnen met GAS-boetes voor het inrijden van autoluwe zones, hadden we er zo'n 30.000 per jaar extra", zegt Bart Passemiers van de Dienst Bestuurlijke Handhaving in Mechelen. "Wij hebben een deel van het werk proberen te automatiseren en er moest ook extra personeel komen."

Gent, dat haar intussen beruchte circulatieplan in 2017 invoerde, zag er in de eerste maanden een dikke 10.000 GAS-boetes per maand bijkomen. Daar is het vele extra werk nog intern opgelost.

Drukkerij

De grootste afzender van boetes is de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Daar is het aantal in een jaar tijd gestegen van grofweg 300.000 per maand naar 400.000 per maand, een stijging met een derde. "Vroeger werden pv's opgesteld, afgedrukt en in een doos naar een drukkerij gebracht om in enveloppes te steken", zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD. "Dat werk was zo arbeidsintensief dat er quota waren op het aantal boetes. Soms werd de flitspaal gewoon uitgezet omdat er anders té veel werk was voor de parketten. Nu bestaat dat niet meer en gaat alles elektronisch. Wij werken onder meer samen met Bpost, waardoor veel dubbel werk uitgespaard wordt.”