Zo vechten Gentse kopstukken op laatste campagnedag voor stem

13 oktober 2018

In alle steden was het vandaag de laatste echte campagnedag, want morgen trekken we naar de stembus. Ook in Gent was het vandaag nog vechten voor de laatste stemmen. En dat deden alle politici op hun eigen manier.