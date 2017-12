Zo sabreer je een fles champagne (en je kan het met een gewoon keukenmes) Koen Van De Sype

Wil jij je eindejaarsfeest net dat tikje extra geven? Dan is het misschien leuk om de champagnefles deze keer niet gewoon te openen, maar te sabreren. Het is niet moeilijk en je hebt er zelfs geen zwaard voor nodig. Op deze eenvoudige manier kijkt iedereen straks bewonderend jouw kant op.

1. Zoek je fles en je wapen naar keuze.

Niet elke fles kan je even gemakkelijk sabreren. Zo zullen Franse en Spaanse champagneflessen mooier breken dan Amerikaanse. Als je een speciale sabel hebt, is dit het moment om die boven te halen. Maar met een slagersmes, een keukenmes of zelfs een stevig botermes kan het ook al. O ja, vergeet niet de champagneglazen klaar te zetten.

ThinkStock

2. Zorg dat je fles heel koud staat (maximaal 3,5 of 4,5 graden).

De koude zal het glas van de fles brozer maken en makkelijker te breken. Zet je fles daarom enkele uren voor het moment suprême in de koelkast. Een ijsemmer is niet aangewezen, want die houdt doorgaans alleen de onderkant van de fles koel en niet de nek. Als ze koud genoeg is, verwijder je de folie en het ijzer aan de kurk van de fles.

3. Hou de fles onderaan stevig vast en richt ze weg van de aanwezigen.

Hou de fles in een hoek van 30 tot 45 graden om zo weinig mogelijk champagne verloren te laten gaan. En dan wordt het opletten van de vingers.

4. Zoek de verticale naad die langs de zijkant van de fles naar de lip loopt.

Bovenaan de fles, op het kruispunt van de verticale naad en de lip, moet je mikken.

RV

5. Hou het mes plat langs de fles, met de botte kant naar de lip gericht.

Ga met je zwaard of mes voorzichtig langs de naad in de richting van je lichaam. En beweeg het daarna vliegensvlug langs de naad naar boven naar de lip van de fles. In een vloeiende beweging. Maak wel dat je de lip niet loodrecht raakt, maar in een lichte hoek.

6. Als je het goed gedaan hebt, zal de kurk met een kleine ring glas errond wegvliegen.

De kurk kan een stevige snelheid hebben, dus wees voorzichtig als hij afketst. En nu vullen die glazen! Tijd om van een toost te genieten!

Wist je trouwens dat sabreren uit de tijd van Napoleon stamt? Cavaleristen gebruikten de techniek toen om een overwinning te vieren en openden de flessen champagne met de rug van hun sabel, vandaar de naam. Het is overigens sabreren met een ‘r’ en niet met een ‘l’ (als in het foutieve ‘sableren’).