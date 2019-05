Zo reageerde De Wever op eerste uitslagen: "Als dit waar is, dan wordt het een hele zwarte” Redactie

28 mei 2019

13u44

Paul Jambers volgde op verkiezingsdag de partijen Groen en N-VA achter de schermen. Dat leverde unieke beelden op, die vanavond te zien zijn in ‘Jambers in de Politiek’. Bij N-VA was de sfeer bijzonder bedrukt. “Als dit waar is, dan wordt het een hele zwarte zondag,” zegt Bart De Wever bij het zien van de eerste resultaten. De N-VA-voorzitter noemt de resultaten ook barslecht.

‘Jambers in de Politiek’ is vanavond te zien om 21u40 bij VTM.