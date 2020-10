Zo overrompelde coronavirus in anderhalve maand tijd ons land KVDS

12 oktober 2020

08u15 10 UGent-onderzoeker Bart Mesuere heeft op Twitter een interactieve kaart gedeeld die op een ontnuchterende manier toont hoe het nieuwe coronavirus in anderhalve maand tijd ons land helemaal overspoelde. “Het ziet er allemaal niet zo goed uit”, zegt hij.

Mesuere houdt al enkele maanden gedetailleerde kaarten en grafieken bij die een beeld geven van hoe de coronacrisis evolueert in ons land. Ook gisteren deelde hij cijfers die aantonen dat het virus om zich heen blijft grijpen, in alle provincies en leeftijdscategorieën.

Drempel

“Ondertussen zitten alle provincies boven de hoogste ECDC-drempel (van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding, red.) van 120 besmettingen per 100.000 inwoners de laatste veertien dagen. In de provincie Antwerpen is een duidelijk stijging te zien de afgelopen dagen.”





Volgens Mesuere neemt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen de jongste dagen steeds toe met ongeveer 12 procent per dag. “Er is voorlopig nog geen vertraging of plateau in zicht”, klinkt het.

Volgens Mesuere was er in virtueel alle gemeenten een bevestigde besmetting afgelopen week. Op een kaart laat hij zien hoe het virus sinds de week van 25 augustus om zich heen greep in ons land. “Vlaanderen ziet er iets beter uit, maar komt niet zo heel ver achter op Wallonië en Brussel”, klinkt het. “Hopelijk zien we komende week de eerste tekenen van een vertraging, want het ziet er allemaal niet zo goed uit”, klinkt het.

Hij vestigt er ook de aandacht op dat het aantal positieve tests sterk blijft toenemen, ondanks het feit dat het aantal uitgevoerde tests constant blijft. “Vorige week zaten we aan 6 procent, ondertussen aan 10 procent, met uitschieters in Brussel en Luik van meer dan 15 procent.”

Verder blijven ook de ziekenhuisopnames overal stijgen. “In Luik zitten we ondertussen boven de drempel die Celeval eerder had vastgelegd als code rood”, zegt hij. “Henegouwen en Namen zitten er vlak onder. De twintig opnames in Namen gisteren (zaterdag, red.) zijn zeer opmerkelijk.”

