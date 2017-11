Zo onvoorbereid was Brusselse politie op rellen: officier van wacht zat gewoon thuis Stephanie Romans

05u17 0 RV Rellen Beurs Brussel De Brusselse politie was totaal onvoorbereid op de rellen na de voetbalmatch van Ivoorkust tegen Marokko. De officier van wacht zat volgens bronnen zelfs gewoon thuis. Hij schatte de situatie dan maar vanop afstand in.

Verscheidene politiebronnen bevestigen dat de politietop agenten niet heeft gewaarschuwd voor problemen na de match. "Agenten met zaterdagdienst werden zelfs naar zondag verplaatst om een betoging tegen Theo Francken te begeleiden", klinkt het. De officier van wacht was volgens diezelfde bronnen nog thuis toen de problemen aan het Beursplein begonnen. Hij moest dus van thuis uit een inschatting maken van de risico's op het veld. "Onze slechte organisatie is uiteraard geen excuus voor dit vandalengedrag", zegt een agent. "Toch ben ik ervan overtuigd dat we dit hadden kunnen voorkomen als we beter voorbereid waren geweest." Bij de rellen raakten in totaal 22 politieagenten gewond. Eén van hen ligt nog in het ziekenhuis.

Geen arrestaties

Omdat de politie te weinig mankracht had, besliste de officier om zaterdag niemand te arresteren. "Dat zou de agressie enkel gevoed hebben", vertelt de Brusselse commissaris Olivier Slosse. De politie bekijkt nu 300 mails met tips en beelden die getuigen hebben opgestuurd om verdachten te identificeren. "De komende dagen zullen er zeker nog arrestaties volgen", aldus de commissaris.

De Brusselse politie en de Algemene Inspectie gaan het optreden van de Brusselse ordediensten onderzoeken.

