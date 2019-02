Zo’n 3.000 klimaatbrossers trekken deze keer door Antwerpen, ook Anuna De Wever en Greta Thunberg doen mee HA

28 februari 2019

09u41

Bron: Belga 5 In Antwerpen is de klimaatmars na een tocht door de binnenstad gearriveerd op de Groenplaats, waar nog een aantal speeches worden gehouden. Volgens de organisatie zijn er 4.000 deelnemers, de politie houdt het op 3.000. “Onze boodschap aan de politici vandaag is: je kan blijven zagen dat we terug naar school moeten, of you can get to work”, zei Anuna De Wever. Ook de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is op het appel.

Het is de eerste keer dat de nationale versie in Antwerpen plaatsvindt. Eerder waren er wel al vier soortgelijke lokale initiatieven. De mars vertrok omstreeks 9.30 uur op het Operaplein en is intussen aangekomen op de Groenplaats, waar De Wever en Thunberg de menigte toespreken.

Zweeds klimaatmeisje

De persbelangstelling voor Thunberg is opnieuw erg groot. Op het parcours van de mars werd de Zweedse tiener daarom omgeven door stewards, die met een lint iedereen op afstand hielden.



De organisatie is in handen van Youth for Climate en Students for Climate. Ook Peter Mertens (PVDA) en Bruno Tobback (sp.a) waren aanwezig. “Dat iemand als Greta Thunberg naar hier komt, is een leuke plus”, zegt Maïté de Haan van Students for Climate. “Maar het is vooral belangrijk dat de Antwerpse burgers zich laten horen.”



(Lees verder onder de foto’s)

Meer dan 2.000 betogers

Het is de achtste week op rij dat er in heel België klimaatacties worden georganiseerd. De Antwerpse versies van de klimaatmarsen trokken tot nu toe 'slechts' enkele honderden deelnemers. Ditmaal stapten er volgens de Antwerpse politie zo’n 3.000 betogers mee. De organisatie spreekt van 4.000 deelnemers.

De negende mars van de klimaatspijbelende jongeren op donderdag wordt volgende week gehouden in Louvain-La-Neuve.

(Lees hieronder verder)

Om 9.30 uur vertrekt de klimaatmars #YouthForClimate. Houd rekening met plaatselijke verkeershinder in de omgeving van het #Operaplein, #Hopland, Kipdorpvest, Nationalestraat en het eindpunt: #Groenplaats. pic.twitter.com/mBmB0XqgPH Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Eerste klimaatmars in Mechelen

Ook in Mechelen vond vandaag een klimaatmars plaats. Dat gebeurde voor het eerst. De betoging is inmiddels afgelopen en lokte meer dan 1.000 deelnemers. Het ging om zowel leerlingen en hun leerkrachten, als om een kleine groep Grootouders voor het Klimaat.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) en verschillende schepenen waren aanwezig bij de aftrap, maar stapten zelf niet mee. De betoging werd afgesloten met een gezamenlijke speech van organisatoren Amina Vandenheuvel en Janten Versteele van Youth for Climate Mechelen.

“Waarom blijven wij al acht weken lang op straat komen, dat vergt zoveel energie en de politici blijven de andere kant uitkijken”, klonk het. “Wij staan hier en engageren ons en wat doen zij? Politieke spelletjes spelen omdat ze elkaar het succes van de oplossing niet gunnen. We worden continu tegengewerkt met fake berichten, maar zolang je op de boodschapper kan schieten, moet je het niet over het probleem hebben.”

“Het is belangrijk dat we blijven op straat komen tot er iets gebeurt”, zeiden aanwezige jongeren voor aanvang van de mars. Volgende week, tijdens de Krokusvakantie, plant Youth for Climate Mechelen een actie rond zwerfvuil.

Wij blijven wandelen, zolang jullie niet handelen Youth for Climate Brussel

Ook klimaatactie in Brussel

En ook in Brussel komen vandaag opnieuw klimaatjongeren op straat. Om 11 uur ging de betoging van start aan het Noordstation. Eindpunt is opnieuw het treinstation Brussel-Zuid. Volgens een officiële telling van de politie nemen ongeveer 1.500 mensen deel.

“Zolang wij geen actie zien bij de politici kunnen we niet met een gerust hart op school zitten, dus spijbelen we en komen we zelf in actie”, luidt het op de Facebookpagina van Youth for Climate Brussel. En nog: “Wij blijven wandelen, zolang jullie niet handelen.”

Foto’s van de betoging in Mechelen: