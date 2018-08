Zo'n 20 kraakpanden ontruimd sinds nieuwe wet in Oost-Vlaanderen waarvan 15 in Gent AW

23 augustus 2018

18u13

Bron: Belga 0 Sinds de invoering van de nieuwe kraakwet zijn in Oost-Vlaanderen al een twintigtal panden ontruimd na klachten van de eigenaars. In twee gevallen ging het om een bewoond pand, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De nieuwe wetgeving kwam er vooral na gevallen in Gent van onrechtmatige bewoning door krakers die moeilijk uitgezet konden worden. Bij het parket van Oost-Vlaanderen zijn er sinds de inwerkingtreding op 16 november vorig jaar al twintig klachten binnengekomen. De jongste cijfers dateren van eind juni. Toen waren er negen klachten in 2017 en elf klachten in 2018. Het ging om vijftien panden die in Gent gekraakt waren en vijf andere panden in Evergem, Sint-Niklaas, Gavere, Lokeren en Zelzate.

In twee gevallen betrof het een bewoond pand. De beide panden in Gent werden onmiddellijk ontruimd en de onrechtmatige bewoners werden gearresteerd, zegt het parket. In het eerste dossier werd gedagvaard in snelrecht en werden de twee krakers correctioneel veroordeeld. In het tweede dossier werd een onderzoeksrechter gevorderd en zullen de krakers zich nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

In de andere gevallen was het pand onbewoond. "Bij vijf van deze panden hebben de krakers bij tussenkomst van de politie het pand onmiddellijk verlaten. Bij twee gekraakte panden werden de krakers gearresteerd en kon het pand onmiddellijk ontruimd worden. Voor elf gekraakte panden heeft het parket een bevel tot ontruiming opgemaakt en laten betekenen door de politie. In drie dossiers werd tegen dit bevel hoger beroep aangetekend, maar die werden door de vrederechter telkens ongegrond verklaard", aldus nog het parket.