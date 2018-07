Zo mooi was de bloedmaan kv

27 juli 2018

20u56 378 We werden vanavond getrakteerd op een bijzonder uniek spektakel: een totale maansverduistering en meteen de langste van de eeuw. Tussen 22.22 uur en 23.15 uur stond de maan volledig in de schaduw van de aarde staan en kleurde ze bloedrood.

De maansverduistering bereikte haar hoogtepunt om 22.22 uur. Over de hele wereld werd het spektakel met grote belangstelling gevolgd, met prachtige foto's als resultaat.

Lang wachten

Bij de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen waren verschillende honderden bezoekers opgedaagd om met behulp van telescopen de volledige maansverduistering van nabij te zien. Mira-woordvoerder Philippe Mollet schat het aantal tussen 500 en 1.000. Maar door het wolkendek boven Grimbergen moesten de aanwezigen tot 23.30 uur wachten om het fenomeen te aanschouwen.

Tussen 21.30 en 23.15 uur was er een totale maansverduistering, maar die is in Grimbergen niet te zien geweest. "Op het ogenblik dat de maan door de wolken brak was de verduistering al wat aan het afnemen en was deze nog enkel aan de linkerkant van het hemellichaam te zien", aldus Mollet.

Maar vanwege de regen die rond 23 uur in Grimbergen neerviel, had de volksterrenwacht op dit ogenblik al haar telescopen weer moeten binnenhalen en bedekken.