Zo moeilijk is relatie tussen N-VA en PS, twee partijen die toch tot elkaar veroordeeld lijken te zijn

20 juli 2020

21u57 0 “Carrément impossible.” PS heeft al minstens 10 keer de deur dichtgegooid voor een coalitie met N-VA. Omgekeerd zijn er ook al zeker 4 ‘njets’ gelanceerd, zij het iets minder stellig. En dan kwam vandaag plots het nieuws dat voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) bij de koning gingen en de opdracht kregen om een regering te vormen “met een brede meerderheid in het parlement”. Lukt deze keer wel wat al vier keer eerder van de rails liep?

“De volgende federale regering zal met N-VA en zonder PS zijn, of met PS en zonder N-VA.” Duidelijker dan dat kon toenmalig PS-voorzitter Elio Di Rupo begin april vorig jaar niet zijn. En toen moesten de verkiezingen nog komen. Maar ook N-VA-voorzitter Bart De Wever schuwde de klare taal niet: “Geen regering met Ecolo, geen regering met Di Rupo en geen regering met PTB.”

“Electorale zelfmoord”

Gewezen financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) noemde in zee gaan met PS in augustus zelfs nog “inhoudelijke en electorale zelfmoord”. Of wat te denken van de “sociaal-economische grand canyon” die volgens voormalig informateur Geert Bourgeois (N-VA) gaapt tussen de Waalse socialisten en zijn eigen partij. Die andere ex-informateur, PS-voorzitter Paul Magnette, erkende in december nog het bestaan van die kloof.





Maar dan kwam vandaag dus de mededeling dat De Wever en Magnette bij de koning zouden gaan voor een onderhoud. Een half uur later kwamen ze al weer naar buiten en bleken ze aangesteld te zijn tot iets wat beschouwd kan worden als preformateurs. Alsof beide partijen afgelopen jaar al niet vaak genoeg gezegd hadden dat ze niet met elkaar willen regeren. Een overzicht van wat er al allemaal over en weer werd gegooid.

PS tegen N-VA

Volgende federale regering zal met N-VA en zonder PS zijn, of met PS en zonder N-VA - Elio di Rupo, 6 april 2019

We stappen níet in een regering met N-VA. Onze partijen zijn zoals olie en water: dat kan je niet mengen - Paul Magnette, 23 april 2019

Federale regering met minderheid aan Vlaamse kant (dus zonder N-VA, red.) is op termijn enige oplossing - Elio di Rupo, 27 mei 2019

PS wenst niet te regeren met N-VA - Elio di Rupo, 13 juni 2019

Regering vormen met nationalisten blijft voor ons onmogelijk - Paul Magnette, 29 juli 2019

Zich inbeelden dat PS federale coalitie met gewezen partners Zweedse regering zal aanvullen of depanneren, is utopie - Elio di Rupo, 12 augustus 2019

Regenboogcoalitie is enige alternatief tegen chaos - Rudy Demotte, 9 november 2019

N-VA is gevaarlijke partij voor federaal België en sociale zekerheid - Paul Magnette, 12 december 2019

N-VA doet niets, we raken muur. Kloof is nog steeds enorm - Paul Magnette, 15 december 2019

Met N-VA was het enige antwoord het land te splitsen - Elio di Rupo, 10 januari 2020

Ik denk dat het geen zin heeft om op zoek te gaan naar een akkoord tussen PS en N-VA. Het heeft lang genoeg geduurd - Paul Magnette, 27 januari 2020

J’en ai marre (ik ben het beu, red.) Het moet nu toch duidelijk zijn dat er tussen PS en N-VA niets gemeenschappelijk is - Paul Magnette, 14 februari 2020

Van kapitein wisselen in volle storm, zou onverantwoordelijk zijn - PS over eventuele noodregering met premier Bart De Wever, 14 maart 2020

Als N-VA met Vlaams Belang wil samenwerken, dan is het voor ons volstrekt ondenkbaar om nog samen met hen in een regering te stappen - Elio De Rupo, 29 juni 2020

N-VA tegen PS

Geen regering met Ecolo, geen regering met Di Rupo en geen regering met PTB - Bart De Wever, 3 april 2019

Over tewerkstelling, begroting, migratie en klimaatbeleid liggen standpunten zo ver uiteen dat het mij inhoudelijk en electoraal zelfmoord lijkt om met PS in regering te stappen - Johan Van Overtveldt, 17 augustus 2019

Sociaal-economisch gaap er een ‘grand canyon’ tussen PS en N-VA - Geert Bourgeois, 9 november 2019

We zijn de hele tijd constructief geweest. Bart De Wever heeft zijn hand uitgestoken. PS wil absoluut niet regeren met N-VA - Jan Jambon, 13 december 2019

Ik heb de indruk dat PS geen regering wil met een meerderheid in Vlaanderen - Bart De Wever, 27 januari 2020

PS wil een zo links mogelijke regering, zonder meerderheid in Vlaanderen. We nemen akte van het dictaat van PS. De derde partij van het land meent iedereen de les te kunnen spellen - Bart De Wever, 14 februari 2020

Samenwerking

Nochtans is een samenwerking tussen Vlaams-nationalisten en socialisten niet onmogelijk. Federaal is het nog niet vertoond, maar van 2009 tot 2014 zaten N-VA en sp.a wel al samen in de Vlaamse regering-Peeters. En in Antwerpen is Bart De Wever burgemeester van een Bourgondische coalitie mét sp.a. Ook die combinatie was allesbehalve vanzelfsprekend. “Maandenlang hadden ze elkaar gediaboliseerd, met erg persoonlijke aanvallen en verwijten in beide richtingen”, zei politicoloog Dave Sinardet (VUB) eerder dit jaar al. “En toch lijkt het daar al een jaar goed te werken.” Niets is dus onmogelijk.

