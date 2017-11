Zo meteen LIVE: persconferentie van Jan Jambon over rellen in Brussel KV

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal om 17.30 uur toelichting geven bij het rapport van de Algemene Inspectie over de rellen in Brussel van afgelopen zaterdag. Volg het hier live.

Nadat Marokko zich zaterdag tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust wist te plaatsen voor het wereldkampioenschap in Rusland, trokken honderden supporters naar de Stalingradlaan om de overwinning te vieren. Van daar trokken ze naar het Beursplein, maar daar sloeg de sfeer om.

Een driehonderdtal mensen begonnen keet te schoppen en trokken een spoor van vernieling door het centrum van Brussel. Ze staken wagens in brand, vernielden ruiten en plunderden enkele winkels. Ook de kerstmarkt die op dat moment in opbouw was werd vernield. Een twintigtal agenten raakten bij de rellen gewond.