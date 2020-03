Zo maak je er een levendig lockdown-weekend van Het sociale leven verhuist naar de virtuele wereld, hieronder een reeks tips Luc Beernaert

20 maart 2020

17u13 0 Het eerste weekend in ‘lockdown’ hoeft heus niet bol te staan van verveling en sociaal isolement, integendeel. Ook al mogen en zullen we elkaar niet in levende lijve ontmoeten, er zijn tal van manieren om dit weekend - mét zon, zo is ons beloofd - op een vrolijke manier door te brengen. Met behulp van de technologie en een tikkeltje verbeelding.

Ja, het wordt een weekend zoals we er nog nooit een hebben meegemaakt. Maar nee, dat hoeft niet zo saai te zijn dat u de muren oploopt bij ontstentenis van sociaal contact.

Vooreerst, want zij zitten al een week in het gezelschap van hun thuiswerkende ouders schooltaken te maken, is er voor de jongsten de huiskamerparty die Plopsa op poten zet. Ook al zijn de Plopsaparken gesloten, de voorbije week waren er al verschillende activiteiten op sociale media. Morgenavond vanaf 19.30 uur worden in de huiskamers de stoelen aan de kant geschoven voor de virtuele party met een live dj-set van DJ ZINA via de Facebook- of Instagrampagina van Plopsa. Die moet de afgelaste ‘Season Kick-Off’ vervangen, waarvoor zich 10.000 bezoekers hadden ingeschreven. DJ ZINA, alias de 17-jarige Arezina De Koker, beleeft bange tijden. “Ik heb primaire imuundeficiëntie: ik maak niet genoeg antistoffen aan om tegen allerlei infecties te vechten,. Ik bleef dus al van voor de maatregelen in mijn kot”, zegt ze. “Heel wat opdrachten zijn weggevallen, dus is het leuk dat ik toch voor een publiek kan spelen. Benieuwd wat dit gaat geven.”

Terwijl je met ‘free hugs’ wordt overladen, kan je inpilsen bij e-peritief, een ideetje uit Italië: je schenkt jezelf en je huisgenoten een aperitiefje in, haalt er wat hapjes en je smartphone bij en via Skype of Facetime kan je je vrienden en/of familie er bij halen die op dat moment hetzelfde doen. Duw op de shuffle-knop bij een van de playlists die je vrienden nu via sociale media delen en het ergste dat je nog kan overkomen is dat je die lasagne in de oven vergeet.

Sociale media worden dit weekend dé plek waar het uitgaansvertier een digitaal surrogaat krijgt en mits wat goede wil en een setje speakers kan dat reuze leuk worden. Niet alleen vind je op Facebook en aanverwante digitale praatbarakken tal van dj’s die - net als 2manydjs die hun shows in Los Angeles en San Francisco afgelast zagen- (live)sets aanbieden.

Aanrader is die van de Gentse uitgaanstempel Charlatan, die zaterdag van 20 tot 22 uur de dj-set van John Terras Soundsystem - aka An & Gayrald - op hun Facebookpagina livestreamen als het evenement ‘From Living to Living’. Ook studenten zitten op hun uitgaanshonger, maar met sunnieday passen ze daar een mouw aan. Daar zijn de clubs en cafés van de Gentse uitgaansbuurt Overpoort digitaal nagebouwd. Maak je account, kies een avatar en een club/café waar je virtueel kan dansen, verleiden en afspraakjes maken om na de lockdown je tongkustechniek te perfectioneren.

Heb je al je gerief in huis, dan kan je een nieuwe set vrienden uitnodigen met Houseparty. Die app bestaat al enkele jaren maar staat momenteel op de eerste plek van de meest gedownloade apps. Je kan er niet alleen mee videochatten met een grote groep vrienden, je kan er ook een heleboel spelletjes met elkaar spelen. Ben je met een select groepje vrienden aan het praten, dan kan je je kamer op slot doen zodat niet iedereen kan meeluisteren of er zijn snavel tussen slaan. Ideaal om je roddelhonger te stillen, toch?

Vergeet niet de jongste kinderen op tijd in bed te stoppen. Kleeft je tong intussen tegen je verhemelte van al dat chatten, stuur ze dan naar de Facebookpagina van comedian Wouter Deprez, die daar in samenwerking met zijn zoon-cameraman Otis een bedverhaaltje vertelt.

Uitgedanst, uitgespeeld en uitgeroddeld? Ga dan wat slaap inhalen. Indien je kinderen je zondagochtend die aangebrande lasagne nog altijd kwalijk nemen, kan je dat goedmaken dankzij tv-kok Loïc Van Impe. Hij gaat zondagmiddag om 16 uur live op de Facebookpagina van VTM om vanuit zijn eigen keuken hartige en zoete pannenkoeken te bakken. “Ondertussen geef ik wat tips over hoe je pannenkoeken flinterdun maakt, hoe je ervoor zorgt dat ze niet aan de pan kleven en ik vertel een paar andere ideeën wat je kan koken terwijl je die lange periode thuiszit.” De kijkers zullen ook vragen kunnen stellen. De enige vraag die u zich nu moet stellen, is of u wel bloem, eieren en melk in huis heeft.