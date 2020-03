Zo leeg ziet ons land eruit door strikte coronamaatregelen DVDE

17 maart 2020

16u27 1

Een verlaten snelweg in Edingen, een lege Wetstraat in Brussel en een trein met enkele eenzame reizigers: de strikte maatregelen die de regering trof om het coronavirus in te dijken, hebben hun effect. Ons land ligt er desolaat bij.