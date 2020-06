Zo kan het ook: protest tegen Amerikaans politiegeweld met mondmaskers én social distance in Gent KVDS

02 juni 2020

10u35 1 Dat het protest tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten ook op een coronaveilige manier kan, is gisteren bewezen op het Sint-Pietersplein in Gent. Daar kwam een 500-tal mensen samen om actie te voeren. Een heel verschil met de massademonstratie in Amsterdam . Daar werd gisteren géén veilige afstand gehouden en dat leidde tot flink wat verontwaardiging.



In Amsterdam kwamen in totaal zo’n 5.000 mensen samen om te protesteren tegen de dood van George Floyd in Minneapolis. De zwarte man stierf vorige week nadat een politieagent meer dan acht minuten met zijn knie in de nek van de man had gezeten, waardoor die stikte.

Tijdens de protestactie op de Dam in het centrum van de Nederlandse hoofdstad was er van social distance evenwel geen sprake. Experts en politici zijn daar niet over te spreken. Onder meer minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) noemde het “echt buiten de perken” en “pijnlijk voor alle mensen die zich de afgelopen weken wél aan de coronamaatregelen hebben gehouden”.



Dat het ook anders kan, bleek gisteren in Gent. Daar verzamelde een 500-tal demonstranten, die allemaal een mondmasker droegen, en was er wél aandacht voor social distancing. Beelden – die ook op sociale media rondgaan – tonen hoe de actievoerders gedisciplineerd plaatsnemen op kruisjes die de organisatoren op veilige afstand van elkaar op de grond tekenden met krijt. Tot nagenoeg het volledige plein vol stond.

Hoewel de stad geen toestemming had gegeven voor de actie van Campagne ROSA, een organisatie die in de eerste plaats strijdt tegen seksisme, greep de politie niet in. Het stadsbestuur liet weten dat dat bewust gebeurde, omdat de actie rustig en goed georganiseerd verliep. De organisatoren mogen zich desondanks nog aan een GAS-boete verwachten, omdat ze met de samenscholing de coronamaatregelen overtraden.

