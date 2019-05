Zo heeft West-Vlaanderen gestemd: monsterscore voor VB, Crevits: “Onwaarschijnlijk dat ik minister-president word” Redactie

26 mei 2019

20u20 4 Hilde Crevits, CD&V-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen, heeft haar ambitie om minister-president te worden, opgeborgen. Ze erkent dat quasi alle partijen stemmen hebben verloren aan Vlaams Belang. Crevits haalt voorlopig wel de meeste voorkeurstemmen voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen. Voor de Kamer valt John Crombez (sp.a) die eer te beurt. Opgelet: het gaat om voorlopige resultaten, want nog niet alle stemmen zijn geteld.

Je kan op bovenstaande interactieve kaart vlot switchen tussen de resultaten voor de Kamer, het Vlaams en Europees Parlement. Via de plattegrond of zoekfunctie kan je ook op zoek naar jouw gemeente. Niet enkel percentages zijn te zien, maar na verloop van tijd ook de zetelverdeling.

De CD&V van Hendrik Bogaert verliest in West-Vlaanderen serieus van zijn pluimen. Met meer dan de helft van de bureaus geteld, strandt de partij voor de Kamer op de derde plaats en moet het N-VA en Vlaams Belang laten voorgaan.

In het kanton Torhout, de thuisbasis van CD&V-boegbeeld Hilde Crevits, is één van de zeven bureaus geteld en verliezen de christendemocraten volgens de eerste officiële resultaten meer dan 5 procentpunt. De partij blijft er met 23,19 procent wel de grootste partij, gevolgd door N-VA met 22,76 procent (-2,22 procentpunt). Vlaams Belang wint 10,96 procentpunt en haalt 14,98 procent.

In kieskanton Brugge is Vlaams Belang de grootste partij. Dat blijkt uit de allereerste voorlopige resultaten (20 van 185 bureaus geteld). De partij wint 17,8 procentpunt tot 22,33 procent, en laat zo N-VA en CD&V achter zich. N-VA verliest 12,11 procentpunt, tot 17,75 procent. CD&V haalt 17,73 procent (-2,4 procentpunt), Open Vld verliest 5,45 procentpunt en haalt nog 13,71 procent. Groen en sp.a behalen met 10,42 en 17,48 procent een licht betere score dan in 2014. PVDA wint 2,9 procentpunt, maar haalt de kiesdrempel niet (4,47 procent).

Voorkeurstemmen Kamer

John Crombez, lijsttrekker van sp.a voor de Kamer, behaalt in West-Vlaanderen, waar al meer dan de helft van de 714 stembureaus zijn geteld, momenteel de meeste voorkeurstemmen. N-VA-lijsttrekker Sander Loones en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) volgen op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Voorkeurstemmen Vlaams Parlement

Op Vlaams niveau gaat Hilde Crevits met de meeste voorkeurstemmen lopen, gevolgd door Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende. Vlaams Belang-lijsttrekker Stefaan Sintobin staat met ruim 11.000 stemmen voorlopig op de vierde plaats.

Reactie Vlaams Belang

Wouter Vermeersch, West-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer van Vlaams Belang, is dankbaar bij het zien van de resultaten. “Ik ben dankbaar voor al die mensen die op ons gestemd hebben. Zij geloven duidelijk in ons verhaal”, aldus Vermeersch.

“De peilingen hadden dit niet voorspeld, maar tijdens marktbezoeken of in volkscafés had ik dit wel aangevoeld”, aldus Vermeersch. “Dat vertaalt zich nu ook in de stembus. In mijn tien jaar als politicus heb ik gezien hoe de sfeer rond onze partij volledig is omgeslagen. We worden nu overal positief onthaald. Maar we blijven voorzichtig, als West-Vlamingen blijven we met beide voetjes op de grond.”

Reactie Hilde Crevits (CD&V)

Hilde Crevits, CD&V-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen, zegt dat haar partij, als ze gevraagd wordt, constructief zal meewerken aan alle gesprekken die er zijn. En dat vanuit een “bescheiden positie”. Crevits benadrukt dat ze niet zal meewerken “aan gesprekken over hoe we ons land nog verder kunnen blokkeren”. Ze hoopt dat alle positieve krachten nu de handen in elkaar slaan, “hopelijk met CD&V, vanuit een bescheiden positie”.

In een interview op VRT zei Crevits dat het minister-presidentschap niet langer realistisch is. “Ik denk dat die ambitie moet opgeborgen worden”. Ze benadrukte dat quasi alle partijen stemmen hebben verloren aan Vlaams Belang. “We moeten ons daar met zijn allen over bezinnen, over waar het fout loopt.” De voorlopige resultaten zijn voor de partij niet zo goed, maar worden beter, aldus nog Crevits. “Men heeft ons nodig, we zijn nodig.”

Reactie N-VA

Ook Daphné Dumery, lijstduwer voor de Kamerlijst van N-VA in West-Vlaanderen, had de grote groei van Vlaams Belang niet zien aankomen. “Dit hadden we nooit verwacht”, zegt ze aan Belga. “We wisten dat we als partij wat gingen dalen. Na de enorme winst van vorige verkiezingen kon dat niet anders. Maar dat Vlaams Belang zo ging stijgen, dat hadden we nooit verwacht.”

“We moeten nu met alle partijen goed nadenken. De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven”, aldus nog Dumery. “De kiezers van Vlaams Belang komen niet enkel van bij ons, maar ook van bij andere partijen. Er moet nu een moment van reflectie komen over welke thema’s er gespeeld hebben in de beslissing van de kiezer. Ging dat louter om migratie of speelden er ook andere zaken? We mogen het signaal van de kiezer absoluut niet negeren”, besluit ze.