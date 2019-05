Zo heeft West-Vlaanderen gestemd: geen ‘Hilde Crevits’-effect, Vlaams Belang wint fors

Hoe West-Vlaanderen de kaarten schudt op federaal en Vlaams niveau ontdek je op onderstaande interactieve kaart. Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat Vlaams Belang hoog scoort in verschillende gemeenten, zoals in bijvoorbeeld Diksmuide en Avelgem. Van het ‘Hilde Crevits’-effect, kandidaat minister-president voor CD&V, lijkt voorlopig geen sprake. Ook N-VA moet in meerdere gemeenten inleveren.