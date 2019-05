Zo heeft West-Vlaanderen gestemd: geen ‘Hilde Crevits’-effect, Vlaams Belang maakt sprong vooruit Redactie

26 mei 2019

18u01 2 Hoe West-Vlaanderen de kaarten schudt op federaal en Vlaams niveau ontdek je op onderstaande interactieve kaart. Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat Vlaams Belang hoog scoort in verschillende gemeenten. Van het ‘Hilde Crevits’-effect, kandidaat minister-president voor CD&V, lijkt geen sprake. Ook N-VA moet in meerdere gemeenten inleveren, maar de partij blijft voorlopig wel de grootste.

Je kan op de onderstaande interactieve kaart vlot switchen tussen de resultaten voor de Kamer en het Vlaams Parlement. Via de plattegrond of zoekfunctie kan je ook op zoek naar jouw gemeente. Niet enkel percentages zijn te zien, maar na verloop van tijd ook de zetelverdeling.

Kamer

De CD&V van Hendrik Bogaert verliest in West-Vlaanderen serieus van zijn pluimen. Met ruim een kwart van de bureaus geteld, strandt de partij voor de Kamer op de vierde plaats en moet het N-VA, Vlaams Belang en sp.a laten voorgaan. CD&V strijdt nek aan nek met Open Vld voor de vierde plaats.

CD&V is nog goed voor 14,33 procent (-7,4) in de kustprovincie. N-VA blijft de grootste (20,9), maar verliest fors (-7,6). Vlaams Belang is tweede (20,2 procent) en wint ruim 15 procentpunt. Op drie staat sp.a (15,45 procent, -2,18). Open Vld blijf stabiel rond de 14 procent. Groen wint 1,6 procentpunt en haalt 9,5 procent.

Vlaams Parlement

De christendemocraten verliezen ook voor het Vlaams Parlement 8,4 procentpunten ten opzichte van 2014. De partij eindigt er voorlopig op 16,9 procent. Dat blijkt uit het officiële resultaat, met 10 procent van de stembureaus geteld. N-VA daalt 9,8 procentpunten tot 19,9 procent, Open Vld blijft status quo op 13,3 procent.

Vlaams Belang wint 15,4 procentpunten tot 20,5 procent van de stemmen. De tweede grootste winnaar is PVDA, dat er 2,8 procentpunten bij doet, maar met 4,4 procent nog steeds onder de kiesdrempel blijft. Groen wint 1,5 procentpunt, tot 8,7 procent.

De twee grootste Vlaamse regeringspartijen noteren duidelijk verliezen in West-Vlaanderen.

Eerste reactie

Wouter Vermeersch, de West-Vlaamse lijsttrekker voor de Kamer van Vlaams Belang, is voorzichtig, maar dankbaar bij het zien van de eerste resultaten. “Dankbaar voor al die mensen die op ons gestemd hebben. Zij geloven duidelijk in ons verhaal”, aldus Vermeersch.

De peilingen hadden dit niet voorspeld, maar tijdens marktbezoeken of in volkscafés had ik dit wel aangevoeld Wouter Vermeersch, West-Vlaamse lijsttrekker voor de Kamer

“De peilingen hadden dit niet voorspeld, maar tijdens marktbezoeken of in volkscafés had ik dit wel aangevoeld. Dat vertaalt zich nu ook in de stembus. In mijn tien jaar als politicus heb ik gezien hoe de sfeer rond onze partij volledig is omgeslagen. We worden nu overal positief onthaald. Maar we blijven voorzichtig, als West-Vlamingen blijven we met beide voetjes op de grond.”

Vermeersch gaat straks eerst naar het Vlaams parlement, daarna trekt hij naar Londerzeel waar partijvoorzitter Tom Van Grieken de politieke analyse zal maken.