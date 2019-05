Zo heeft Vlaams-Brabant gestemd: Groen en Vlaams Belang sterkste stijgers kg

26 mei 2019

18u06 0 Volg hier live hoe er gestemd werd in jouw provincie . In Vlaams-Brabant dingen kopstukken Theo Francken (N-VA), Maggie De Block (Open VLD) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) voor de Kamerlijst mee naar de stem van de (centrum)-rechtse kiezer. Ontdek als eerste wie als winnaar uit de bus komt.

Op de kaart hierboven worden de uitslagen live afgebeeld, van zodra ze beschikbaar zijn. Met behulp van de tabbladen kan je wisselen tussen de uitslagen van de Kamer en het Vlaams parlement. Via het zoekbalkje kan je ook meteen inzoomen op je eigen gemeente.

Winst voor Groen en Vlaams Belang

In Vlaams-Brabant blijkt voor het Vlaams Parlement de grootste winst voor Groen te zijn. Dat blijkt uit de eerste officiële cijfers, op basis van 10 van de 796 bureaus geteld.

Groen wint 11,46 procentpunt tot 20,8 procent. N-VA blijft de grootste partij, met 25,98 procent van de stemmen (-3,45 procentpunt). Open Vld verliest 5,41 procentpunt tot 13,82 procent, Vlaams Belang wint 3,06 procentpunt tot 7,46 procent.



CD&V verliest 3,52 procentpunt tot 13,59 procent. Sp.a verliest 0,65 procentpunt tot 11,62 procent en PVDA haalt de kiesdrempel met 5,62 procent (+3,86 procent).



Op het niveau van de Kamer boekt Open Vld met lijsttrekker Maggie De Block fors verlies. Op de Kamerlijst komen de liberalen, met 25 procent van de stemmen geteld, uit op 13,69 procent, liefst 11,36 procentpunt lager dan in 2014.



N-VA met lijsttrekker Theo Francken blijft met 25,9 procent de grootste, maar moet 2,5 procentpunt prijsgeven. Groen en Vlaams Belang krijgen er elk bijna 7 procentpunt bij, waardoor de groenen (15,52 procent) de tweede grootste worden in de provincie. CD&V met Koen Geens daalt licht tot 14,95 procent en sp.a blijft gelijk op 11,80 procent. PVDA komt net boven de kiesdrempel uit.

(Centrum-)rechtse strijd

De ogen zijn vooral gericht op de titanenstrijd tussen kopstukken Theo Francken (N-VA), Maggie De Block (Open VLD) en Dries Van Langenhove (onafhankelijk voor Vlaams Belang). CD&V gooit dan weer Koen Geens in de ring.



Op het einde van de dag moet blijken wie de meeste voorkeurstemmen kan binnenhalen. De Block klokte vorige keer nog af op een forse 132.000 stemmen, meer dan Francken (45.000 voorkeurstemmen in 2014), Geens (46.000 voorkeurstemmen). Maar dit keer speelt ook nieuwkomer Van Langenhove mee: het is nog de vraag hoeveel stemmen hij kan ronselen.

Bekijk hieronder nog het overzicht van lijsttrekkers in Vlaams-Brabant.