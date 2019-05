Zo heeft Vlaams-Brabant gestemd: Francken haalt veruit meeste voorkeursstemmen kg

26 mei 2019

18u06

Bron: Belga, VTM NIEUWS 6 Theo Francken (N-VA) laat kopstukken Koen Geens (CD&V), Maggie De Block (Open Vld) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) ver achter zich in de strijd om de voorkeursstemmen, zo blijkt uit de voorlopige uitslagen. Volg hier live hoe er gestemd werd in jouw provincie .

Op de kaart hierboven worden de uitslagen live afgebeeld, van zodra ze beschikbaar zijn. Met behulp van de tabbladen kan je wisselen tussen de uitslagen van de Kamer en het Vlaams parlement. Via het zoekbalkje kan je ook meteen inzoomen op je eigen gemeente.

Strijd om voorkeursstemmen

De ogen waren vandaag ook gericht op de titanenstrijd tussen kopstukken Theo Francken (N-VA), Maggie De Block (Open VLD), Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en Koen Geens (CD&V), die het tegen elkaar opnemen op de Kamerlijst.



Francken staat aan de leiding, met een verpletterende score van ruim 101.000 voorkeursstemmen. Daarmee boekt hij ook flink winst ten opzichte van 2014, toen hij nog 45.000 voorkeursstemmen verzamelde. Geens volgt met 39.400, terwijl De Block haar vorige record niet kan evenaren en nog 34.000 voorkeursstemmen behaalt. Nieuwkomer Van Langenhove strandt op de vierde plaats met iets meer dan 32.000 stemmen.



Op Vlaams niveau staat lijsttrekker Ben Weyts (N-VA) op nummer één met ruim 50.000 voorkeursstemmen. Hij wordt gevolgd door Gwendolyn Rutten (Open Vld) met ruim 35.000 voorkeursstemmen en Peter Van Rompuy (CD&V) die net boven de 20.000 afklokt.

Winst voor Vlaams Belang

In Vlaams-Brabant blijkt voor het Vlaams Parlement de grootste winst voor Vlaams Belang te zijn. De partij wint voorlopig 12,7 procent en wordt de tweede grootste partij met 18,6 procent.



N-VA blijft de grootste partij, met 25,4 procent van de stemmen (-6,5 procentpunt). Open Vld verliest 1,3 procentpunt tot 12,9 procent, Groen wint 1,3 procent tot een ronde 10 procent.



CD&V verliest 5,2 procentpunt tot 15,3 procent. Sp.a verliest 4 procent tot 10 procent en PVDA haalt de kiesdrempel met 5,3 procent (+2,8 procent).



Op het niveau van de Kamer boekt Open Vld met lijsttrekker Maggie De Block fors verlies. Op de Kamerlijst komen de liberalen, met 776 van de 834 stembureaus geteld, uit op 15,7 procent, liefst 9,4 procentpunt lager dan in 2014.



N-VA met lijsttrekker Theo Francken blijft met 27,8 procent de grootste, maar moet 0,6 procentpunt prijsgeven. CD&V met Koen Geens daalt licht tot 13,8 procent, terwijl Vlaams Belang 9 procent wint tot ruim 13 procent.



Groen krijgt er 3,2 procentpunt bij tot 11,9 procent, sp.a verliest tot 9,6 procent en PVDA eindigt op 4,9 procent.

Leuven kleurt groen

In Leuven kon Groen doorstoten tot de grootste partij op Vlaams niveau. De partij behaalde 24 procent (+4,5 procent) van de stemmen. “Het succes van Groen in Leuven straalt af op de hele provincie Vlaams-Brabant.” Dat zegt Anne Dedry, lijstduwster voor de Kamer, aan Belga.



“De partij danst verder op de golf van succes bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. De sterke score in Leuven kreeg nu een verlengstuk naar andere steden en gemeenten in de provincie.” Groen haalt in de kieskring Vlaams-Brabant twee zetels in de Kamer en drie in het Vlaams Parlement. Dat is telkens een zetel extra in vergelijking met 2014. “In vergelijking met andere kieskringen is dat een heel goed resultaat”, zegt Dedry.



“Ik kan alleen een verklaring geven voor Leuven. Het is een centrumstad met hoogopgeleide mensen. Die hebben wel oren naar een roodgroene boodschap.”

Vlaams Belang: “Onverwacht sterk resultaat”

“Van nul naar vijf zetels in Vlaams-Brabant, voor ons een moeilijke provincie. Dat is een onverhoopt resultaat.” Dat zegt Klaas Slootmans, lijsttrekker van Vlaams Belang voor het Vlaams parlement, aan Belga. Bij de verkiezingen van 2014 haalde de partij geen enkele zetel in de provincie. Nu zijn het er drie in het Vlaams parlement en twee in de Kamer.



“Dertien procent van de stemmen is een onverwacht sterk resultaat. Vlaams-Brabant is voor ons een moeilijke provincie, omdat de helft van de jonge gezinnen anderstalig is. De partij heeft resoluut voor vernieuwing gekozen. Met onze thema’s rond demografie hebben we jonge kiezers gelokt.”



“Veel aanhangers van N-VA waren ontgoocheld over het beleid van de voorbije jaren. Die partij heeft ons beschimpt, vaak onder de gordel. Dat heeft duidelijk niet gewerkt”, aldus nog de Vlaams Belanger.

“Triestig”

“Ik had het niet zo hard verwacht”, zegt Darya Safai, derde op de Kamerlijst van N-VA. “De dingen kunnen altijd veranderen, maar het is wel triestig.”



Toch blijft Safai naar eigen zeggen optimistisch. “We blijven nog steeds de grootste partij. Dat na vijf jaar besturen nog heel veel mensen vertrouwen hebben in ons, vind ik mooi.”



Moet haar partij met Vlaams Belang samenwerken? “De partij zal de mogelijkheden voor de toekomst moeten bekijken, maar op zich denk ik dat Vlaams Belang geen partij is om mee samen te werken. Maar ik spreek me er niet over uit, we moeten wachten op de speech (van voorzitter Bart De Wever, red.) om te zien wat er gaat gebeuren.”

“In onze eigen voeten geschoten”

Karin Jiroflee, die in de Vlaams-Brabantse kieskring de sp.a-lijst trok voor de Kamer, haalt in een reactie op de kiesuitslag uit naar het verbod dat haar partij invoerde om het burgemeestersambt te cumuleren met dat van een parlementair mandaat.



“Door die eenzijdige beslissing van de sp.a hebben we in Vlaams-Brabant onze beste kracht - met name Vilvoords burgemeester Hans Bonte - niet voluit kunnen inzetten. Het is op zich een goede maatregel moesten alle partijen dit principe hanteren. Op die manier hebben we echter in onze eigen voeten geschoten”, aldus Jiroflée.



De sp.a staat met 94,6 procent van de bureaus geteld, op een zetelverlies en houdt wellicht alleen nog Jiroflee zelf over.

“Vlaams Belang heeft ons stemmen gekost”

“Ik voelde de bui hangen. De jongste twee tot drie weken voelde ik het succes van Vlaams Belang aankomen. Dat heeft Open Vld in Vlaams-Brabant veel stemmen gekost”, zegt Tim Vandenput, burgemeester van Hoeilaart, aan Belga.



Vandenput stond voor Open Vld op de tweede plaats op de lijst voor de Kamer en werd opnieuw verkozen. Dat persoonlijk succes steekt schril af tegen de slechte score van zijn partij in de kieskring Vlaams-Brabant.



“Het succes van Maggie De Block in 2014 met 130.000 voorkeurstemmen konden we moeilijk evenaren. Dat wisten we vooraf. Vlaams Belang heeft ook van ons veel stemmen afgesnoept. Ik had verwacht dat Vlaams Belang in Vlaams-Brabant vooral N-VA zwakker zou maken, maar blijkbaar zijn ze overal gaan shoppen.”



“De winst van Vlaams Belang verbaast me niet. De jongste weken werd ik er op straat geregeld over aangesproken. Hun ideeëngoed genoot duidelijk de voorkeur.”