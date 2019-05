Zo heeft Oost-Vlaanderen gestemd: Vlaams Belang tweede grootste partij achter N-VA, Groen in Gent de grootste mvdb

26 mei 2019

21u22

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 6 “De Vlaams Belang-vloedgolf (dixit Filip Dewinter)”, lijkt ook Oost-Vlaanderen te overspoelen. Met bijna een derde van de bureaus geteld is de partij er de op één na grootste. N-VA en traditionele partijen verliezen fors, een groene golf blijft uit. In het kiestkanton Gent is Groen de grootste. PVDA haalt in Oost-Vlaanderen de kiesdrempel.

In het kieskanton Gent wordt Groen de grootste partij. Dat blijkt uit de eerste zeer voorlopige resultaten, na de telling van 6 van de 91 bureaus. Groen wint 4,64 procentpunt tot 21,04 procent. Open Vld staat op plaats twee met 20 procent (+3,20 procentpunt), N-VA op de derde plaats met 17 procent (-4,81 procentpunt), Vlaams Belang is de grootste groeier, en behaalt 11,36 procent (+6 procentpunt). Sp.a verliest 8 procent en haalt nog 11,81 procent. CD&V haalt nog 7,95 procent (-5 procentpunt), PVDA stijgt tot 9 procent (+4,24 procentpunt).

In Aalst ziet het ernaar uit at het een nek-aan-nekrace wordt tussen N-VA en Vlaams Belang. Met 20% van de stemmen geteld heeft N-VA het grootste aantal stemmen voor de verkiezingen voor de Kamer in kanton Aalst: 28%. Vlaams Belang volgt op 23%. In de verkiezing voor het Vlaams parlement is de kloof kleiner: N-VA haalt 27% en VB 24%. De andere partijen volgen op afstand.

“Er heeft duidelijk een verrechtsing plaatsgegrepen. We moeten goed nadenken hoe we daarmee omgaan.” Dat zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese, tweede op de Kamerlijst van N-VA in Oost-Vlaanderen op VTM NIEUWS.



“Je voelt dat als je tussen de mensen komt, je hebt dat ook al gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je ziet dat er een evolutie is in het stemgedrag, en als je een goed politicus bent, moet je luisteren naar wat de kiezer vertelt, op alle terreinen”, aldus D’Haese. De burgemeester van Aalst wijst er wel op dat N-VA de grootste partij blijft. “Dat is een belangrijk signaal in deze verkiezingen.”

Er zijn in Oost-Vlaanderen 20 zetels te verdelen in de Kamer en 27 in het Vlaams parlement. U kan via de bovenstaande kaart de uitslagen bekijken voor de Kamer en het Vlaams parlement. Later volgt de uitslag voor het Europees parlement. U kan per tabblad switchen naar het gewenste niveau. Hoe uw gemeente heeft gekozen, is te zien via de kaart of via de zoekfunctie. U kan niet enkel percentages bekijken, maar na verloop van tijd ook de zetelverdeling. Vanavond kan u ook zelf uw coalitie samenstellen via onze coalitiebouwer.