Zo heeft Oost-Vlaanderen gestemd: Vlaams Belang tweede grootste partij achter N-VA, Groen in Gent de grootste, PVDA’er naar Kamer mvdb

26 mei 2019

23u01

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 6 “De Vlaams Belang-vloedgolf (dixit Filip Dewinter)”, lijkt ook Oost-Vlaanderen te overspoelen. Met bijna een derde van de bureaus geteld is de partij er de op één na grootste. N-VA en traditionele partijen verliezen fors, een groene golf blijft uit. In het kiestkanton Gent is Groen de grootste. Steven De Vuyst mag namens PVDA naar de Kamer.

De nieuwe Oost-Vlaamse Kamerleden, met ruim 90% van de bureaus geteld:

N-VA (vijf verkozenen): Anneleen Van Bossuyt, Christoph D’Haese, Peter Buysrogge, Kathleen Depoorter en Siegfried Bracke

Vlaams Belang (vier verkozenen): Barbara Pas, Ortwin Depoortere, Steven Creyelman, Frans Wymeersch

Open Vld (drie verkozenen): Alexander De Croo, Katja Gabriëls, Mathias De Clercq

CD&V (drie verkozenen): Pieter De Crem, Leen Dierick, Stefaan Vercamer

Groen (twee verkozenen): Stefaan Van Hecke, Evita Willaert

sp.a (twee verkozenen): Joris Vandenbroucke, Anja Vanrobaeys

PVDA (één verkozene): Steven De Vuyst

De nieuwe Oost-Vlaamse Vlaams Parlementsleden , met 86 procent van de bureaus geteld:

N-VA (zeven verkozenen): Matthias Diependaele, Sarah Smeyers, Koen Daniëls, Elke Sleurs, Marius Meremans, Sabine Vermeulen, Lieven Dehandschutter

Vlaams Belang (zes verkozenen): Guy D’Haeseleer, Adeline Blanquaert, Kristof Slagmulder, Filip Brusselmans, Lena Van Boven, Stefaan Van Gucht

Open Vld (vier verkozenen): Carina Van Cauter, Jean-Jacques De Gucht, Claudine De Waele, Herman De Croo (81 inmiddels).

CD&V (vier verkozenen): Joke Schauvliege, Robrecht Bothuyne, Vincent Van Peteghem, Jan Vermeulen

sp.a (drie verkozenen): Conner Rousseau, Freya Van den Bossche, Kurt De Loor

Groen (drie verkozenen): Björn Rzoska, Mieke Schauvliege, Elisabeth Meuleman

In Ninove haalt Vlaams Belang, de thuisbasis van Guy D’Haeseleer (lijsttrekker Vlaams Belang in het Vlaams parlement), een monsterscore van 32,7 procent, goed voor stijging van meer dan 18 procent.

In het kieskanton Gent wordt Groen de grootste partij. Dat blijkt uit de eerste zeer voorlopige resultaten, na de telling van 6 van de 91 bureaus. Groen wint 4,64 procentpunt tot 21,04 procent. Open Vld staat op plaats twee met 20 procent (+3,20 procentpunt), N-VA op de derde plaats met 17 procent (-4,81 procentpunt), Vlaams Belang is de grootste groeier, en behaalt 11,36 procent (+6 procentpunt). Sp.a verliest 8 procent en haalt nog 11,81 procent. CD&V haalt nog 7,95 procent (-5 procentpunt), PVDA stijgt tot 9 procent (+4,24 procentpunt).

In Aalst ziet het ernaar uit at het een nek-aan-nekrace wordt tussen N-VA en Vlaams Belang. Met 20% van de stemmen geteld heeft N-VA het grootste aantal stemmen voor de verkiezingen voor de Kamer in kanton Aalst: 28%. Vlaams Belang volgt op 23%. In de verkiezing voor het Vlaams parlement is de kloof kleiner: N-VA haalt 27% en VB 24%. De andere partijen volgen op afstand.

“Er heeft duidelijk een verrechtsing plaatsgegrepen. We moeten goed nadenken hoe we daarmee omgaan.” Dat zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese, tweede op de Kamerlijst van N-VA in Oost-Vlaanderen op VTM NIEUWS.



“Je voelt dat als je tussen de mensen komt, je hebt dat ook al gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je ziet dat er een evolutie is in het stemgedrag, en als je een goed politicus bent, moet je luisteren naar wat de kiezer vertelt, op alle terreinen”, aldus D’Haese. De burgemeester van Aalst wijst er wel op dat N-VA de grootste partij blijft. “Dat is een belangrijk signaal in deze verkiezingen.”

“Met deze uitslag moeten we bescheiden blijven, nu moeten we niet vertellen dat we in de regering willen zitten.” Dat zei Conner Rousseau, de Oost-Vlaamse sp.a-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, in een reactie aan vlaamsparlement.tv. Zijn partij doet het na ongeveer drie vierde van de stemmen in Oost-Vlaanderen geteld met 9,7 procent een pak slechter dan vijf jaar geleden (14,2 procent).

Over de verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang had Rousseau ook een mening: “Ik zie bij het Vlaams Belang weinig oplossingen, wel veel analyses en protest. Deels terecht, mensen hebben veel moeten inleveren de laatste jaren, en er zijn veel gemiste kansen geweest. Ik denk dat we die kansen niet opnieuw mogen missen en dat we voor een positief verhaal moeten gaan voor alle generaties.”

Er zijn in Oost-Vlaanderen 20 zetels te verdelen in de Kamer en 27 in het Vlaams parlement. U kan via de bovenstaande kaart de uitslagen bekijken voor de Kamer en het Vlaams parlement. Later volgt de uitslag voor het Europees parlement. U kan per tabblad switchen naar het gewenste niveau. Hoe uw gemeente heeft gekozen, is te zien via de kaart of via de zoekfunctie. U kan niet enkel percentages bekijken, maar na verloop van tijd ook de zetelverdeling. Vanavond kan u ook zelf uw coalitie samenstellen via onze coalitiebouwer.