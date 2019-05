Zo heeft Oost-Vlaanderen gestemd: Vlaams Belang haalt monsterscore in Ninove mvdb

26 mei 2019

18u12 2 “De Vlaams Belang-vloedgolf (dixit Filip Dewinter)”, lijkt ook Oost-Vlaanderen te overspoelen. Uit voorlopige resulaten klimt de extreemrechtse partij fors en wordt zo de tweede grootste, achter N-VA die op verlies staat. CD&V en sp.a gaan flink achteruit. Groen stijgt, Open Vld weet het verlies te beperken.

Het opvallendste resultaat is allicht de uitslag uit Ninove. Daar heeft bijna een op twee kiezers (46,2 %) voor het Vlaams parlement op de partij van lokaal kopstuk Guy D’haeseleer gestemd.



D’Haeseleer zorgde bij de gemeenteraadsverkiezingen ervoor dat het cordon sanitaire ei zo na sneuvelde. Ook in Wetteren en Assenede staat het VB op kop. "Het cordon sanitaire is niet meer van deze tijd”, zegt hij in een korte reactie.



“Er heeft duidelijk een verrechtsing plaatsgegrepen. We moeten goed nadenken hoe we daarmee omgaan.” Dat zegt Christoph D’Haese, tweede op de Kamerlijst van N-VA in Oost-Vlaanderen, bij VTM in reactie op de verkiezingsuitslag.



“Je voelt dat als je tussen de mensen komt, je hebt dat ook al gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je ziet dat er een evolutie is in het stemgedrag, en als je een goed politicus bent, moet je luisteren naar wat de kiezer vertelt, op alle terreinen”, aldus D’Haese. De burgemeester van Aalst wijst er wel op dat N-VA de grootste partij blijft. “Dat is een belangrijk signaal in deze verkiezingen.”

Er zijn in Oost-Vlaanderen 20 zetels te verdelen in de Kamer en 27 in het Vlaams parlement.

In Gent verliep de stembusgang opvallend vlot. Oost-Vlaanderen gold vroeger als blauw bastion, maar die rol heeft N-VA grotendeels overgenomen. Het wordt uitkijken naar het resultaat van Joke Schauvliege (CD&V, lijsttrekker Vlaams parlement). Zij moest enkele maanden geleden opstappen als als Vlaams minister van Leefmilieu. Het wordt ook afwachten hoe Björn Rzoska, namens Groen Oost-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams parlement, het er vanaf brengt.