Zo heeft Limburg gestemd: Vlaams Belang wint fors, maar N-VA blijft grootste kg

26 mei 2019

18u06 0 Net zoals elders in Vlaanderen is Vlaams Belang fors gestegen in Limburg, ten koste van N-VA. Die laatste blijft wel de grootste partij op Vlaams niveau. Opvallend: ook PVDA kan rekenen op winst. Volg hier live hoe de provincie heeft gestemd.

Op de kaart hierboven kan je de uitslagen live volgen. Gebruik de tabbladen bovenaan om te wisselen tussen het niveau van de Kamer en het Vlaamse parlement. Via de zoekbalk kan je snel de resultaten van je eigen gemeente opzoeken.

Vlaams Belang haalt zilver

In Limburg wordt Vlaams Belang de tweede grootste partij op Vlaams niveau. Dat blijkt uit voorlopige resultaten, met 144 van de 636 bureaus geteld.



N-VA blijft wel de grootste partij, met 24,1 procent van de stemmen (32,1 procent in 2014). Vlaams Belang maakt een grote sprong, van 5,9 procent in 2014 naar 19,6 procent.



CD&V is de derde grootste partij, maar zakt van 23,2 procent in 2014 naar 18,4 procent. Daarna volgen sp.a (13 procent), Open Vld (10,4 procent), Groen (7,3 procent) en PVDA (6,2 procent).



Op federaal niveau wordt een gelijkaardige tendens zichtbaar. Vlaams Belang is voorlopig de tweede partij, na N-VA maar voor CD&V. De winst voor Vlaams Belang gaat ten koste van N-VA, CD&V en sp.a.

PVDA hoopt op tweede zetel

PVDA zit volgens de eerste uitslagen in Limburg voorlopig boven de kiesdrempel. Kim De Witte, lijsttrekker voor het Vlaams parlement, hoopt op een tweede zetel in Limburg. “Ik denk dat de N-VA een pandoering gaat krijgen en de regeringspartijen afgestraft gaan worden”, zegt De Witte aan Belga.

“We gaan zien wat de realiteit is. Vaak zijn we overpeild, maar veel mensen zeiden dat we gelijk hebben. Die kiesdrempel is natuurlijk enorm hoog, dat is niet rechtvaardig in ons kiesstelsel”, reageert De Witte. “Wij gaan in ieder geval een feestje bouwen als we in Antwerpen doorbreken. Als het ook nog eens in Limburg lukt, zijn we superblij.”

De eerste uitslagen wijzen op een achteruitgang van N-VA. “Ik hoop het. Ik ben wel bang dat heel wat van die stemmen naar het Vlaams Belang gaan. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het zeer rechtse discours van de N-VA en de andere partijen de afgelopen vijf jaar. Extreemrechts gaat groeien en dat is natuurlijk heel erg”, stelt De Witte. “Ik hoop dat een deel daarvan naar ons komt, want de sociale demagogie van het Vlaams Belang gaat ook niks brengen voor de mensen.”

Hieronder vind je de lijsttrekkers op federaal en Vlaams niveau: