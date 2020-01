Zo hard knalde het vannacht in Antwerpen Redactie

01 januari 2020



In steden over het hele land werd vannacht vuurwerk afgeschoten. In Antwerpen werd er zo’n twintig minuten lang vuurwerk afgestoken vanaf een ponton op de Schelde. Het spektakel werd bijgewoond door duizenden bezoekers die het gebeuren filmden met hun smartphone.