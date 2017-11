Zo groot is ravage na rellen in Brussel, eigenaar geplunderde zaak: "Ik kan dit niet blijven volhouden met al dat krapuul hier" SVM

11u15

Bron: VTM Nieuws 2032 Rv De schade na de rellen in Brussel was enorm. Twee wagens in brand gestoken, verschillende winkelruiten ingegooid en ook plunderingen: dat is de trieste balans van de rellen die in Brussel plaatsvonden na afloop van de kwalificatiematch voor het wereldkampioenschap voetbal tussen Marokko en Ivoorkust. In totaal raakten 22 agenten gewond.

Onder meer het interieur van de meubelzaak van Frieda De Kerf moest eraan geloven. Jongeren sloegen de etalage stuk met een verkeersbord, staken verschillende matrassen in brand of hingen die in de bomen. Ook in de appartementen boven de winkel werd schade aangericht.

"Alles is kapot", reageerde Frieda aangeslagen bij VTM Nieuws. "Er zal nog eens een Vlaamse winkel uit de stad verdwijnen. Ik kan dat niet blijven volhouden, met al dat krapuul dat hier rondloopt. Ik weet niet meer wat ik moet doen." Enkele winkeliers vonden ook dat agenten te traag ingegrepen hebben. De interventie zal geëvalueerd worden, belooft de politie.