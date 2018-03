Zo groot is de schade na explosies met handgranaten in Deurne Link naar drugsmilieu? Patrick Lefelon

16 maart 2018

18u30

Bron: Eigen berichtgeving 16 Afgelopen nacht zijn er twee explosieven afgegaan aan een woning in de Van Heystveltstraat in het Antwerpse district Deurne. Daarbij zijn een vijftiental auto's beschadigd geraakt, net als verschillende gevels en ramen van woningen in de straat. De schade is groot, gewonden vielen er niet. Volgens het parket zijn de explosies afkomstig van handgranaten. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu.

De twee ontploffingen vonden plaats in de Van Heystveltstraat, in de buurt van de Lakborslei in Deurne. Eerst werd gedacht aan een soort spijkerbommen, maar het parket bevestigt nu dat de explosies zijn veroorzaakt door handgranaten. Eén handgranaat belandde op het voetpad voor de woning van een Marokkaanse dokwerker, een tweede granaat ontplofte in het midden van de straat. Wie of wat precies het doelwit was, wordt nog verder onderzocht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, de politie is op zoek naar mogelijke getuigen en/of beelden van het incident en is bezig met een buurtonderzoek.

Een verband met eerdere gewelddadige feiten die zich binnen het Antwerpse drugsmilieu afspeelden, is volgens het parket een van de pistes die worden onderzocht, maar er wordt ook met andere mogelijkheden rekening gehouden.

Grote schade

Buurtbewoonster Regina vertelt over de grote schade die de bommen hebben veroorzaakt. "In de gevel, in het rolluik, in de carrosserie van de auto, ... overal zitten er kleine gaatjes. De politie heeft her en der metalen bolletjes gevonden die na de ontploffing door de straat zijn geslingerd."

"Het waren twee hele luide knallen, kort na elkaar", getuigt buurtbewoner Luc. "Heel wat mensen zijn ervan wakker geworden. Wie er in het geviseerde huis woont, weet ik niet. Ik woon hier nochtans al 20 jaar. In de buurt wordt er wel eens drugs gedeald. Dus ik denk eerder aan een afrekening in dat milieu."

In de gevel, in het rolluik, in de carrosserie van de auto,.. overal zitten er kleine gaatjes. Buurtbewoonster Regina

Volgens een bewoner van de geviseerde woning dacht de familie in eerste instantie aan een gasexplosie, vlak voor haar deur. "Tot ik op straat ging kijken en van buren hoorde dat er schade is aan ramen en auto's over bijna 200 meter in de straat." Het familielid heeft geen idee waarom één van de twee explosieven aan zijn gevel werd geplaatst.

Eerdere schietpartijen

De federale gerechtelijke politie gaat uit van kwaad opzet en het labo kwam samen met de speurders ter plaatse. Daarbij werd extra verlichting geplaatst om de gevels uit te lichten. Ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse.

De sectie agressie van de federale gerechtelijke politie heeft het onderzoek overgenomen. Het zijn deze speurders die ook al de onderzoeken naar de golf van eerdere schietpartijen in het drugsmilieu doen. De voorbije maanden waren in Antwerpen en omgeving namelijk al vaker voertuigen en woningen het doelwit van aanvallen, meestal in de vorm van beschietingen. Verschillende van die geweldplegingen zouden gelinkt geweest zijn aan het drugsmilieu.