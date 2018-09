Zo goed/slecht is de luchtkwaliteit in jouw gemeente Delphine Vandenabeele

17 september 2018

20u57

Bron: VTM Nieuws 0 Je kan nu zelf checken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw gemeente. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in kaart gebracht hoe elke gemeente scoort ten opzichte van gelijkaardige gemeenten. De infografiek is helaas moeilijk leesbaar op mobiele toestellen, je bekijkt ze dus best op desktop.

Op de eerste pagina ontdek je hoe goed jouw gemeente scoort in vergelijking met andere gemeenten, niet alleen op het vlak van luchtkwaliteit, maar ook op het vlak van verkeersveiligheid, verkeersgeluid en woon-werkverkeer.

Op de tweede pagina ontdek je hoe jouw gemeente het doet in vergelijking met centrumsteden en grote steden, zowel op het vlak van luchtkwaliteit als verkeersveiligheid, verkeersgeluid en woon-werkverkeer.

Op de derde pagina vind je meer informatie over het woon-werkverkeer in je gemeente, maar ook over de verkeersslachtoffers.

Op de vierde pagina ontdek je hoe jouw gemeente scoort op het vlak van woon-werkverkeerd in vergelijking met centrumsteden en grote steden.

De vijfde pagina zoomt in op het aantal verkeersslachtoffers in jouw gemeente in vergelijking met centrumsteden en grote steden.

Klik op het pijltje rechts onderaan om de grafiek in het groot te bekijken. Bekijk best op desktop.