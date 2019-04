Zo gevaarlijk is het als fietser in Brussel Jolien Lelièvre

04 april 2019

20u25 0 Dat fietsen in Brussel niet altijd even evident is, werd de afgelopen dagen nog maar eens duidelijk. In en rond Brussel gebeurde verschillende ongevallen. Wij trokken zelf met de fiets enkele uren naar Brussel. Goed voor heel wat gevaar.

We legden twee trajecten af: van het Noordstation naar Koekelberg en terug, en van het Meiserplein in Schaarbeek naar het Noordstation. Vooral op het Meiserplein werd het probleem duidelijk. Als fietser heb je ogen tekort.

Andere problemen zijn voertuigen die op de fietspaden geparkeerd staan, auto’s de je de pas afsnijden, of fietspaden die gewoon ontbreken. Ook op enkele honderden meters van waar zondag nog een dodelijk ongeval gebeurde, blokkeert een bestelbusje het fietspad.

Als fietser moet je vaak inventief zijn om je weg te vinden in Brussel, al is het niet altijd even duidelijk waar je nu wel of niet mag rijden.