Exclusief voor abonnees Zo geniet je als koper zeker nog van woonbonus Sven Ponsaerts

08 oktober 2019

15u10 0 Twijfelachtig of wie vandaag een woning koopt, nog aanspraak kan maken op de woonbonus. Tenzij de verkoop via hun online verkoopplatform Biddit.be verloopt, zo maken de Belgische notarissen zich sterk.

Zelfs als u vandaag een aankoopcompromis ondertekent, zal alles moeten meezitten om nog van de woonbonus te kunnen genieten. Veel, zo niet alles, ligt in handen van de notarissen. Sinds de nieuwe Vlaamse regering de afschaffing van het fiscale voordeel aankondigde, komen enkel nog verkoopaktes in aanmerking die voor 1 januari zijn verleden. “Of dat nog lukt, hangt af van dossier tot dossier”, weet Jan Sap, directeur-generaal van de Federatie van het Notariaat (Fednot). “Voor eenvoudige dossiers moet het nog kunnen - de notarissen zetten daarvoor momenteel alle zeilen bij. Maar we zijn ook afhankelijk van momenteel druk bevraagde instanties als hypotheekkantoren en verschillende Vlaamse en lokale overheden.”

Voor wie écht op zeker wil spelen, kan volgens de notarissen Biddit soelaas bieden. Anders dan bij andere verkopen, is de woonbonus voor wie via hun veilingplatform koopt, volgens Fednot gegarandeerd.

