Zo gek was moordenaar voor hij aan dodelijke raid begon: "Hij deed schijngevecht met bezemsteel en sproeide water door raam" Dolgedraaide moordenaar vroeg zelf om opgenomen te worden in psychiatrie

15 juni 2018

11u32

Bron: Eigen berichtgeving 5 Knettergek gedroeg Lahcen M. zich op 11 februari 2016 enkele uren voor hij aan zijn dodelijke raid begon, waarbij thuisverpleegster Lisette Meerten om het leven kwam. Toch wandelde hij die dag blootvoets uit een niet gesloten isoleercel van het ziekenhuis in Heusden-Zolder. "Mijn cliënt handelde tijdens zijn psychose niet met voorbedachten rade, noch met het oogmerk om te doden", vertelde advocate Eylem Turan, die in twijfel trekt of haar cliënt nog steeds aan een geestesstoornis lijdt.

Nog voor het ochtendgloren werd de overbuur van Lahcen wakker door het lawaai bij zijn buren. De beklaagde stond er naakt voor de badkamer en spoot met de douchekop water door het venster. "Wat later stond hij met een bezemsteel buiten een schijngevecht na te spelen. Vervolgens trok hij alle gordijnen in het huis af en gooide die over zijn bejaarde moeder in de zetel. De broer van mijn cliënt werd verwittigd, terwijl die op dat moment alles door ramen en deuren naar buiten gooide en het water van de trap liep. Gezien de psychotische problemen in het verleden besloten ze naar de spoed te gaan", aldus Turan tijdens haar sereen pleidooi.

Isoleercel niet op slot

Ondanks de knettergekke toestand van beklaagde en zijn verleden werd zijn isoleercel nooit op slot gedaan. "Men vermoedde nochtans dat hij ofwel psychotisch was, ofwel zwaar onder invloed. Er was niet veel nodig om te ontploffen, zo klonk het. In de PAAZ-afdeling nam hij een pen ter handen, beschilderde de muren van zijn cel, gooide foto’s in de pompbak en liet de kraan lopen. Hij was bang dat hij zou worden platgespoten en viel twee verplegers aan. Uiteindelijk wandelde hij halfnaakt en blootvoets de cel uit richting afdeling gynaecologie, waar hij het ziekenhuis vervolgens verliet. Op de parking trok hij twee palen uit en begon hij aan zijn wildemanstocht.

Lahcen M. viel vijf mensen aan, van wie er één stierf. Hij drong een woning in Heusden-Zolder binnen en verwondde de bewoonster, haar hulpbehoevende dochter en thuisverpleegster Lisette Meerten. Zij kreeg verschillende klappen op het hoofd, met fatale afloop.

"Mijn cliënt wou dit niet"

Turan onderstreepte dat het geen proces van het ziekenhuis is, maar benadrukt dat mits de juiste handelingen de feiten niet hadden plaatsgevonden. "Mijn cliënt is twee en een half jaar geleden onderzocht. Ik stel in vraag of hij vandaag nog een geestesstoornis heeft en vraag de actualisering van het onderzoek. Verder moet men rekening houden met verzachtende omstandigheden. Mijn cliënt wou dit niet: hij liet zich reeds vrijwillig opnemen in de psychiatrie, wachtte zijn beurt af en smeekte: 'alstublieft, neem mij op!' Ook wat betreft de burgerlijke vorderingen, vraag ik rekening te houden met zijn toestand."