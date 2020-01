Exclusief voor abonnees

Zo gaan de Belgische hulpdiensten te werk bij mogelijke besmetting met coronavirus

Cédric Maes

25 januari 2020

14u30

Bron: Eigen berichtgeving

0

In het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis was het zaterdagochtend groot alarm toen de eerste patiënt met alle symptomen van het coronavirus werd binnengebracht. Uit testen bleek tegen de middag dat de man gewoon de griep heeft. Vals alarm dus, maar een goede test voor de hulpdiensten. Hoe zij te werk gaan in geval van mogelijke besmetting, leest u hieronder.