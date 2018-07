Zo flexibel als Sagan: doe de coretraining Sven Ponsaerts

24 juli 2018

18u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Als het van Peter Sagan afhangt, gaan we allemaal aan de ‘Core Stabilty Training’. De topwielrenner showt met indrukwekkende fitnessoefeningen op sociale media regelmatig zijn bijna-onmenselijke lenigheid. "Maar iedereen zou de oefeningen moeten doen, al is het maar om lage rugpijn te voorkomen."

Wielergod Peter Sagan weet het: "Baby’s zijn zeer flexibel, bijna als van rubber. Maar gaandeweg verliezen we die lenigheid en worden we op den duur zelfs 'een plank'", argumenteerde hij maandag in het wielerprogramma Vive le vélo. "Sagan heeft gelijk", treedt kinesitherapeut Frédérique Neys de drievoudige wereldkampioen bij. "Zeker wie veel zit verstijft. Gevolg: de lage rugpijn waarmee 8 op de 10 ooit te maken krijgt. Het verstevigen van buik- en rugspieren is dan ook de boodschap. Core-oefeningen zijn daarvoor véél efficiënter dan de klassieke sit-ups en gekende 'plankoefeningen'."

