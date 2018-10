Zo brengen de Antwerpse kopstukken de verkiezingsdag door: “De adrenaline doet deugd” AW

14 oktober 2018

10u50

Bron: VTM Nieuws 2 Voor de Antwerpse kopstukken Bart De Wever (N-VA), Wouter Van Besien (Groen), Jinnih Beels (sp.a) en Kris Peeters (CD&V) belooft het een spannende dag te worden. Om te ontspannen plannen ze tal van uiteenlopende activiteiten: afspreken met vrienden in het café voor een “aperitief électorale”, een rondje joggen en proberen niet op de nagels bijten. Zo ziet de verkiezingsdag van de Antwerpse kopstukken eruit.

De Antwerpse verkiezingsstrijd was bikkelhard en loopt nu stilaan ten einde. Voor sommigen een opluchting, anderen kijken met "ontroering" toe. Uit de meest recente opiniepeilingen zijn N-VA en Groen de grootste partijen in Antwerpen, maar van een coalitie kan volgens Wouter Van Besien, lijsttrekker in Antwerpen, geen sprake zijn. “We hebben tijdens de campagne veel gezegd en gesproken, nu is het aan ons om te luisteren naar de Antwerpenaar”, klinkt het vandaag bij Van Besien. "De Antwerpenaar heeft altijd gelijk."



Ter ontspanning gaat hij vandaag op café met vrienden, iets eten met familie om tenslotte samen te komen met partijleden.

De Wever vindt het uitsluiten van N-VA vooral een teken van zwakte: “Zoiets zeg je niet als je je sterk voelt.” Dat hijzelf geen burgemeester van Antwerpen meer zal zijn, is voorlopig geen scenario waarmee de partijvoorzitter van N-VA rekening houdt, maar “Als ik geen burgemeester ben, zal Wouter Van Besien het zijn. Dat is de keuze van de Antwerpenaar.”

Intussen probeert Bart De Wever vooral niet op zijn nagels te bijten: “Dat is niet makkelijk, maar een beetje sporten helpt. Dat maakt het hoofd leeg.” En al lagen de twee niet op dezelfde lijn tijdens de verkiezingsstrijd, Kris Peeters (CD&V) deelt, qua ontspanning, dezelfde ideeën. Ook hij wil een rondje gaan joggen voordat de uitslagen zullen binnenkomen. “Straks zullen de zenuwen wel komen”, geeft Peeters toe. CD&V is wel tevreden met de campagne die ze voerden. “Nu is het aan de kiezer”, besluit de lijsttrekker.

Jinnih Beels (sp.a) gelooft niet dat ze veel tijd zal hebben voor ontspanning. “Ik ging ook aan sport doen, maar ik vrees dat mijn agenda doorheen geschud zal worden.” Beels –die overigens ook politiechef is in Antwerpen- geeft toe dat het afgelopen jaar erg intens en vermoeiend was. “Maar ik kijk met ontroering toe naar de afloop”, zegt ze. “De adrenaline doet deugd.” Jinnih Beels gelooft alvast in goede resultaten: “Het zou heel goed kunnen dat we morgenvroeg wakker worden in een heel ander Antwerpen.”