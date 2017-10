Zo breken dieven steeds vaker binnen: "Het is de zwakste plek van een gebouw"

Dak is dé kwetsbare plek voor inbraken

Philippe Ghysens

17u37

Bron: Eigen berichtgeving

RV Inbraak via dak afgelopen weekend in Spar Kortessem

Je huis inbraakveilig maken is niet alleen een kwestie van dubbel glas en driedubbele sloten: ook je dak pak je maar beter aan. Inbrekers wagen steeds vaker hun kans van bovenaf — deze maand alleen al op 16 plaatsen in Vlaanderen. In één geval hadden de dieven zelfs eerst met een camera gekeken waar ze precies het dak moesten openbreken.