Zo breken dieven steeds vaker binnen: "De zwakste plek van een gebouw"

Dieven breken binnen door gat te maken in dak

Philippe Ghysens

17u37

Bron: Eigen berichtgeving

1

RV Inbraak via dak afgelopen weekend in Spar Kortessem

Steeds vaker dringen inbrekers via het dak een gebouw binnen. Alleen al deze maand werd in Vlaanderen op 16 plaatsen op die manier ingebroken. In de meeste gevallen gebeurt dat door gewoonweg een groot gat in het dak te maken. “De zwakke plek van een gebouw”, zeggen experts.