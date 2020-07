Zo angstwekkend ziet mogelijke tweede coronagolf eruit in ons land KVDS

22 juli 2020

09u09 0 Professor Biostatistiek Kurt Barbé van de Vrije Universiteit Brussel trekt weer aan de alarmbel. Hij tekende een nieuw model uit voor het aantal gehospitaliseerde coronapatiënten in ons land en dat toont een angstwekkend beeld. We zouden aan een tweede golf begonnen zijn. En die zou nog erger worden dan de eerste.



Barbé was naar eigen zeggen niet van plan om al zo snel een nieuwe update van zijn model te maken, maar hij deed dat toch omdat de recentste cijfers van de hospitalisaties die Sciensano publiceerde, een steilere stijging tonen dan waar hij eerder rekening mee hield.

Modelbouwers

“Mijn model houdt de huidige R-factor (het aantal mensen dat een patiënt besmet - bij een waarde hoger dan 1 breidt het virus uit, red.) op 1,2064. Gisteren (maandag, red.) gaf collega Geert Molenberghs wat inzicht in projecties die we met de verschillende modelbouwers maakten half mei over hoe een tweede golf er zal uitzien. Ik vrees dat de data consistent zijn met de pessimistische verwachtingen die toen gemaakt werden.”

Volgens het nieuwe model van Barbé is de tweede golf inmiddels ingezet. Nu neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen nog heel geleidelijk toe, maar in september zou dat steil de lucht in gaan. Om begin november tot een nieuwe piek te komen. Die zou meer dan de helft hoger liggen dan de piek die we begin april kenden. Toen lag er een 6.000-tal mensen in het ziekenhuis. Volgens het model van Barbé zouden dat er in november bijna 10.000 zijn.



Op de dienst intensieve zorgen zou eenzelfde beweging te zien zijn, maar met een factor 4 lager.

Barbé vreest dat lokale lockdowns niet te vermijden zullen zijn. “De exponentiële groei zet zich in en men realiseert zich nog steeds te weinig dat dit een multiplicatief proces is. Het gaat traag, waardoor men snel bagatelliseert, maar dat is net eigen aan een multiplicatief proces. We hebben nog tot 31 juli de tijd om de groei om te buigen. Stabilisatie is niet voldoende.”

