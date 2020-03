ZNA lanceert online vragenlijst om besmettingskans coronavirus mee te testen NLA

21 maart 2020

18u22

Bron: Belga 7 Het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) heeft vandaag een online vragenlijst gelanceerd die mensen een indicatie kan geven of ze echt besmet zijn met het coronavirus. Deze coronatool kan de ongerustheid bij mensen wegnemen en ervoor zorgen dat ze niet nodeloos naar de spoedafdeling gaan.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in België neemt toe. Ook het aantal patiënten dat zich aanmeldt bij het ZNA stijgt, meer bepaald op de spoedafdeling. Om alle patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus optimaal te begeleiden, heeft een aantal artsen van ZNA een online zorgpad uitgewerkt in samenwerking met Awell Health.

Dit zorgpad zal de gebruikers op basis van de symptomen die ze in de vragenlijsten invullen een inschatting geven van de kans dat ze daadwerkelijk besmet zijn met het coronavirus. Bijkomend zal dit zorgpad iedere gebruiker volgens de richtlijnen van de overheid doorverwijzen naar de best geplaatste zorgverlener.

Geen diagnose

"Deze online tool geeft geen diagnose, maar de medisch gepaste raad bij een set van symptomen. De tool zorgt ervoor dat mensen zich niet nodeloos ongerust maken of naar de spoedafdeling gaan, wanneer daar geen indicatie voor is. Wie mogelijk medische assistentie nodig heeft, krijgt van de tool ook concrete richtlijnen, zoals in afzondering blijven of de huisarts bellen", zegt ZNA-woordvoerster Renée Willems.

De vragenlijst is hier te vinden. Na het aanmaken van een profiel krijg je toegang tot de vragen. Op basis van het resultaat wordt een gefundeerd advies gegeven. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om dagelijks de tool te gebruiken en het zorgpad te doorlopen.

