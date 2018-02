Zitting over diamantroof uitgesteld doordat rechtbank één computer ter beschikking heeft om 200 uur afgeluisterde gesprekken te beluisteren rvl

07 februari 2018

10u08

In het proces over de diamantroof op Brussels Airport heeft de rechtbank de pleidooien van de verdediging uitgesteld naar 28, 29 en 30 maart. Dat gebeurde op vraag van de verdediging. Die heeft pas sinds vorige week toegang tot alle afgeluisterde gesprekken en wil die beluisteren om de pleidooien voor te bereiden. Het gaat om meer dan 200 uur aan luistermateriaal, waarvoor op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank slechts één computer ter beschikking is.

Bij de overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten 16 mannen en drie vrouwen zich verantwoorden voor hun beweerde aandeel in de overval en de heling van de buit. Zij ontkennen bijna allemaal enig aandeel gehad te hebben in de feiten.

Het parket Halle-Vilvoorde eiste vorige week vrijdag celstraffen van 1 tot 8 jaar tegen de 19 verdachten. Voor de personen die rechtstreeks betrokken zouden geweest zijn bij de overval en de voorbereiding ervan, zoals Fransman Marc Bertoldi, eiste substitute Chloé Callicis 5 tot 8 jaar cel. Voor zij die een aandeel zouden gehad hebben in de heling van de buit, vroeg het parket celstraffen van 1 jaar tot 3 jaar, en voor een vrouw die een beperkte rol had gespeeld, enkel een opschorting.

Alvorens te pleiten wil de verdediging nu de opnames beluisteren van de afgeluisterde gesprekken van hun cliënten.

"Ik vraag dat al sinds de arrestatie van mijn cliënt in 2014", zegt meester Benjamine Bovy, advocate van één van de hoofdverdachten. "Pas sinds vorige week zijn die gesprekken beschikbaar maar het gaat wel om 200 uur, die ik allemaal of grotendeels moet beluisteren terwijl er op de griffie slechts één computer ter beschikking is voor alle dossiers."

Volgens de advocate is de weergave van de afgeluisterde gesprekken die in het dossier zit, immers verre van volledig en trekken de speurders ook foute conclusies op basis van die gesprekken.

"Mijn cliënt werd tussen januari en maart 2013 afgeluisterd in het kader van een ander gerechtelijk onderzoek", aldus meester Bovy. "Dat was opgestart omdat vermoed werd dat hij "een grote slag" voorbereidde. De speurders in dat onderzoek hebben niet alle gesprekken volledig uitgeschreven, alleen wat hen van belang leek voor hun onderzoek. De speurders in het onderzoek naar de diamantroof baseren zich op die gedeeltelijke weergave om mijn cliënt te verdenken maar zij trekken volgens mij verkeerde conclusies. Ik wil alle gesprekken volledig kunnen beluisteren om dat te kunnen aantonen."