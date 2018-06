Zitten Nederlandse criminelen achter reeks plofkraken in ons land? Peter Groenendijk

22 juni 2018

08u48

Bron: AD.nl 0 Ons land zucht onder een plotselinge plaag aan plofkraken. De politie roept de hulp van Nederland in, en houdt er sterk rekening mee dat de daders uit Nederland komen.

In de nacht van woensdag op donderdag vonden opnieuw twee plofkraken plaats in Vlaanderen, in Lommel en Lummen. Ooggetuigen van de kraak in Lummen hoorden de vluchtende daders met een ‘duidelijk Nederlands accent’ spreken. "Dat hebben meerdere bewoners verklaard", bevestigt de burgemeester van Lummen, Luc Wouters.



Het aantal opgeblazen pinautomaten staat daarmee al op zeven dit jaar in ons land, zegt Isabelle Marchand van bankenvereniging Febelfin. "Dat is ongekend. In de drie jaar hiervoor hadden we er in totaal maar twee. Voor ons is dit een nieuw fenomeen."

Nederland

In Nederland vormen plofkraken al veel langer een probleem. In 2016 vonden er nog 79 plaats, vorig jaar 65. De banken hebben de afgelopen jaren zware maatregelen genomen: zo zijn de meeste pinautomaten uitgerust met zware kluizen en camerasystemen, en worden honderden automaten ’s nachts afgesloten met stalen platen.



"We houden er rekening mee dat Nederlandse criminelen nu uitwijken naar ons land", zegt woordvoerder Pieter Strauven van het parket in Belgisch Limburg. Dat staat inmiddels in nauw contact met de Nederlandse politie. "We onderzoeken inderdaad of er een Nederlandse link is", zegt Marjolein Ruitenbeek van de Nationale Politie in Nederland. "We delen informatie over aanpak en verdachten met onze Belgische collega’s."

Gidsland

Ook de bankensector uit ons land heeft inmiddels contact opgenomen met de collega’s in Nederland om een beroep te doen op hun expertise. "We hebben hen om advies gevraagd over welke maatregelen we kunnen nemen om dit een halt toe te roepen", zegt Isabelle Marchand van bankenvereniging Febelfin. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bevestigt die gesprekken.



Nederland wordt al langer gezien als ‘gidsland’ op het vlak van plofkraken. Vijf jaar geleden reageerden buitenlandse banken nog vol ongeloof toen de Nederlandse Vereniging van Banken op een conferentie waarschuwde voor het fenomeen. Criminelen maakten toen nog vooral gebruik van gas, dat ze in automaten lieten stromen en dat tot ontploffing brachten. Inmiddels gebruiken daders in bijna alle gevallen explosieven.

We doen er alles aan om deze plaag zo snel mogelijk in te dijken Jan Jambon (N-VA)

Ver van je bed

Nederlandse banken en gemeentes sluiten daarom steeds meer pinautomaten, vooral rond woongebouwen, uit angst voor ongelukken. Het aantal automaten bij onze Noorderburen is al teruggebracht van 9.500 naar 7.500. In het kleinere België staan er nog altijd 8.300.

In het dorp Lummel was de schok gisterochtend groot: bewoners van de bovenliggende appartementen mochten pas weer naar huis toen de brandweer had vastgesteld dat er geen instortingsgevaar was. "Wij kennen dit soort gevallen alleen van televisie, ver van je bed", zegt burgemeester Luc Wouters van de gemeente Lummel. "Buurtbewoners waren behoorlijk geschrokken, ikzelf trouwens ook."

Minister van Binnenlandse Zaken beloofde gisteren direct harde maatregelen. "We doen er alles aan om deze plaag zo snel mogelijk in te dijken", aldus minister Jan Jambon.

