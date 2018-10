Zinzen over reactie Gentse schepen op sociale woningen: "Bij Groen zijn lichten uitgegaan, dit is een van de slechtste politieke interviews sinds lang" Redactie

03 oktober 2018

09u35

Bron: vrt 44 Journalist op rust Walter Zinzen is erg kritisch voor de Gentse schepen Elke Decruynaere die voor de camera van Terzake reageerde op het beleid inzake sociale woningen in haar stad. "Ik denk dat op het hoofdkwartier van Groen vanavond de lichten zijn uit gegaan, want dit is een van de treurigste en slechtste politieke interviews die ik in lange tijd gezien heb", aldus Zinzen.

"Deze dame slaagt er niet in zelfs maar het begin van een antwoord te formuleren op de terechte vragen die worden gesteld, en ze is zelfs niet in staat om de klassieke politieke trucjes aan te wenden om lastige vragen te ontwijken", ging Zinzen gisteravond verder in 'Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan'. "Ze herhaalt als een mantra altijd hetzelfde." De éminence grise van de politieke journalistiek vond het zo verschrikkelijk slecht dat hij vreest dat de partij van Decruynaere, Groen, er op verkiezingsdag zal onder lijden.

Zinzen had het over een interview van Terzake-reporter Pieterjan De Smedt met Elke Decruyenaere over de slechte staat van sociale woningen in Gent. Het Gentse kopstuk van Groen antwoordde nog duidelijk op de vraag van De Smedt of zij op de hoogte was van de "weinig fraaie situatie": "Het is geen probleem dat we gisteren pas ontdekt hebben". Maar of Decruynaere ook wist dat sommige mensen meer dan 500 euro moeten betalen voor een afgekeurde woning, die vraag ontweek ze tot driemaal toe erg onhandig.

De journalist lichtte zijn netelige vraag toe: "De man die jarenlang bij u kabinetschef was, is ondervoorzitter van WoninGent. Hadden jullie dit niet moeten weten en hier veel sneller ingrijpend op moeten ingrijpen?" Decruynaere had het dan over een inhaaloperatie die de laatste jaren is ingezet met de sociale huisvestingsmaatschappij en leek verder de hete aardappel door te schuiven naar het Vlaamse bestuursniveau.

Decruynaere antwoordde ook nog naast de vraag of het stadsbestuur fouten had gemaakt in dit dossier: "Er is nog werk aan de winkel". Ze herhaalde nog maar eens dat geen enkel kind tussen beschimmelde muren mag opgroeien en dat de situatie moet opgelost worden.