Zinloos geweld in Turnhout: jongen wordt op Grote Markt in elkaar geslagen Jef Van Nooten

00u30

Bron: eigen berichtgeving 1 rv Op Facebook circuleert sinds gisterenavond een filmpje van zinloos geweld op de Grote Markt in Turnhout. Op de beelden is te zien hoe een jonge kerel aangeklampt wordt door vier gasten. Het slachtoffer wordt door twee van hen op de grond geslagen en gestampt. "We gaan na wie er bij betrokken is, maar voorlopig ontvingen we nog geen klacht", zegt korpschef Roger Leys. Het filmpje is inmiddels offline gehaald.

Het filmpje van geweld tussen enkele jongeren werd gisterenavond rond 18.30 uur gepost op Facebook. Twee uur later waren de beelden al meer dan 17.000 keer bekeken met tientallen verbolgen reacties tot gevolg.

De beelden werden vermoedelijk gisterenmiddag na schooltijd gemaakt aan de oostkant van de Grote Markt in Turnhout. Op de beelden is te zien hoe een jonge kerel met pet en rugzak niet ver van de bushalte wordt aangeklampt door vier leeftijdsgenoten. Twee van hen delen even later ook klappen uit. Het filmpje toont hoe het incident begint met een korte discussie. Het slachtoffer wordt vervolgens bij zijn rechteroor vastgegrepen en krijgt een vuistslag in zijn maag. Meteen daarna wordt hij door twee jongeren gestampt en door één van hen in het gezicht geslagen. Het slachtoffer wordt op de grond getrokken waar hij van één aanvaller nog een stamp moet incasseren terwijl zijn kompaan met een knie bovenop de borst van het slachtoffer gaat zitten.

rv Het slachtoffer wordt verschillende malen getrapt.

Niemand kwam tussenbeide

Op het einde van het filmpje kan het slachtoffer ontkomen. Op de achtergrond is gelach te horen bij enkele omstanders. Op geen enkel moment is iemand tussenbeide gekomen. Volgens de persoon die de beelden online plaatste, kreeg het slachtoffer klappen omdat hij te lang naar iemand gekeken had. Puur zinloos geweld, dus.

De voorbije weken en maanden zijn er filmpjes van veel zwaarder geweld opgedoken via sociale media. Het ging dan telkens om geweld elders in Vlaanderen. Voor de Kempen zijn dergelijk filmpjes eerder uitzonderlijk. Mede daardoor kwam er meteen een golf aan verontwaardigde reacties op het filmpje. "Binnen de politiezone Turnhout zijn beeldopnames van zinloos geweld uitzonderlijk. Of toch voor zover wij weten. We monitoren niet elke Facebook-groep", bevestigt korpschef Roger Leys van de lokale politie in Turnhout.

Geen klacht of aangifte

De korpschef was gisterenavond toen wij hem belden nog niet de hoogte van het bestaan van de beelden. Er was op dat ogenblik ook nog geen klacht of aangifte binnen gekomen van het slachtoffer of een getuige. "Intussen heb ik de beelden gezien op facebook. Er is duidelijk op te zien wat er gebeurt", aldus de korpschef later op de avond. "We zullen alvast nagaan wie er bij betrokken is. Maar er moet eerst een klacht van het slachtoffer komen voordat het concreet verder onderzocht wordt. Want zonder klacht wordt het nadien meestal toch zonder gevolg geklasseerd."



rv

Dader reageert

Het zal voor de politie niet moeilijk zijn om te achterhalen wie bij het incident betrokken was. In de vele reacties die bij het filmpje gepost werden, verschenen meermaals de namen van de twee jongeren die slagen hebben uitgedeeld. Zij werden herkend door leeftijdsgenoten. Eén van die aanvallers vond er zelfs niet beter op om zelf ook te reageren op de beelden. "Het is allemaal uitgepraat met hem, dus ik snap niet waar je u mee moeit", reageerde hij op de commotie die was ontstaan.