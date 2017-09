Zinkgat in Kardinaal Mercierstraat aan Brussel-Centraal dichtgemaakt mvdb

17u50

Bron: Belga 0 rv Hans Van Daele 31 augustus 2017: de politie sluit de Kardinaal Mercierstraat aan Brussel-Centraal af wegens het zinkgat. De Kardinaal Mercierstraat in de nabijheid van het station Brussel-Centraal is vandaag opnieuw opengesteld voor het verkeer, laat Vivaqua weten. Op 31 augustus vond er een wegverzakking plaats door een oude rioolaansluiting die stuk was.

Vooraleer het wegdek hersteld kon worden, werd er op een diepte van meer dan tien meter een nieuwe rioolaansluiting van zestien meter buis aangelegd. Daarna werd de openbare weg aangeaard en opnieuw bestraat.



Het zinkgat dat op 31 augustus verscheen, had een afmeting van vier op zes meter. Ondanks de nabijheid van het station Brussel-Centraal waren er geen gevolgen voor het treinverkeer.



Een week later, op 7 september, zorgde een leidingbreuk op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node ook voor verschillende zinkgaten en een onderbreking van het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Schuman. Tweehonderd mensen werden toen uit hun huis geëvacueerd.