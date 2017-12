Zinkgat hersteld: Leuvensesteenweg na drie maanden weer open EB

08u17

Bron: Belga 0 Photo News De Leuvensesteenweg werd op 7 september voor het verkeer gesloten nadat er een zinkgat van 36 vierkante meter was ontstaan. Na herstellingswerken die meer dan drie maanden hebben geduurd, is de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node opnieuw open voor het verkeer. Dat heeft Brussel Mobiliteit gemeld. Het verkeer kan deze Brusselse verkeersas dus opnieuw gebruiken.

De Leuvensesteenweg werd op 7 september voor het verkeer gesloten nadat er een zinkgat van 36 vierkante meter was ontstaan ter hoogte van jazzclub het Jazz Station. De oorzaak van het zinkgat was de breuk van twee gietijzeren pijpen in een waterleiding van maatschappij Vivaqua. Daardoor liep ook een spoortunnel onder de steenweg over een lengte van 700 meter onder water. Ruim tweehonderd mensen moesten tijdelijk geëvacueerd worden. Nadien deed zich nog een tweede kleine verzakking voor.

Vrijdag 22/12: Leuvensesteenweg is weer open voor het verkeer. Mob Iris(@ MobirisNLFR) link

Lees ook: Laatste geëvacueerde inwoners mogen weer naar huis na leidingbreuk