Zinkgat door waterlek in Riemst: gezin kan net ontkomen voor vloer wegzakt, in totaal vijf families geëvacueerd rvl Toon Royackers

12 augustus 2018

11u25

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Vijf gezinnen hebben zondagochtend kort na middernacht hun woningen in de Monseigneur Trudo Jansstraat in Zussen bij Riemst moeten verlaten. Reden voor de evacuatie was een grondverzakking door een waterlek.

In de kelder van een van de huizen was een groot waterlek vastgesteld waardoor het pand scheuren en barsten begon te vertonen. Een gezin met twee kinderen kon zich in veiligheid brengen, voordat de vloer wegzakte. Na overleg werd beslist om ook de gezinnen van aanpalende huizen weg te halen.

De geëvacueerde bewoners konden onderdak krijgen bij familie of logeerden in een hotel. Medewerkers van Infrax, De Watergroep en van de gemeente Riemst gingen ter plaatse om de nodige maatregelen te nemen. De lokale politie sloot de weg af. Zondagmorgen stortte een deel van de voorgevel van het pand in, waar het waterlek was vastgesteld. Dat huis is momenteel al onbewoonbaar. Zondag wordt verder bekeken welke andere stappen genomen moeten worden.